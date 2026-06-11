, specialmente sulle piattaforme asiatiche, hanno beneficiato di una quasi totale esenzione da dazi e oneri, alimentando un flusso crescente di beni a basso costo. Le autorità comunitarie, insieme alle agenzie doganali nazionali, hanno valutato come necessario un intervento normativo per regolare questa situazione, bilanciando esigenze di

Tassa Ue di 3 euro dal 2026: cosa prevede la normativa europea

Il Consiglio dell’UE ha confermato l’introduzione di una tassa fissa di 3 euro per ogni spedizione di valore inferiore a 150 euro in ingresso nel territorio comunitario, con decorrenza dal 1° luglio 2026. L’obiettivo è armonizzare la gestione degli oneri doganali e ridurre la disparità competitiva tra imprese europee e giganti dell’e-commerce globale, in particolare quelli che operano da Paesi terzi come la Cina. Secondo le stime della Commissione Europea, nel 2024 sono stati importati circa 4,6 miliardi di piccoli pacchi, il 91% dei quali proveniva dalla Cina.

La nuova tassa non dipende dal tipo di prodotto, ma esclusivamente dal valore commerciale e dall’origine extra UE della spedizione. Questa misura si applicherà in una fase transitoria fino al 2028, quando sarà operativo il nuovo hub doganale europeo. Le ragioni di questa scelta sono di natura competitiva, amministrativa e ambientale: la crescita dei volumi di spedizione pone infatti una forte pressione sulla logistica doganale, senza che i costi di supervisione siano stati compensati fino a oggi da alcuna tassa specifica.

La normativa comunitaria si distingue da eventuali contributi nazionali aggiuntivi: il tributo dei 3 euro si qualifica come dazio doganale, costituendo una risorsa a bilancio sia per l’UE sia per gli Stati membri, i quali trattengono una percentuale per le attività di riscossione. Il testo prevede che la tassa venga generalmente addebitata alle piattaforme e-commerce, ma di riflesso potrà ricadere anche sui consumatori finali nei prezzi di vendita.

Le specifiche della tassa italiana: contributo di 2 euro e sovrapposizioni normative

In parallelo alla decisione europea, il legislatore italiano ha introdotto con la Legge di Bilancio 2026 un contributo di gestione amministrativa di 2 euro per ogni pacco in arrivo da Paesi extra UE, con valore dichiarato inferiore a 150 euro. Il testo normativo sottolinea che l’obiettivo primario è finanziare le crescenti spese doganali legate ai controlli sulle spedizioni internazionali di piccolo taglio.

La tassa viene riscossa dagli Uffici delle dogane nel momento dell’importazione definitiva della merce, senza selezione sulla natura del prodotto. Il tributo riguarda esclusivamente i flussi provenienti da fuori Unione Europea e non si applica alle spedizioni tra Stati membri o superiori a 150 euro.

Un punto critico emerso riguarda il rischio di doppia imposizione: nella fase transitoria, infatti, potrebbe verificarsi la sovrapposizione fra la fee di 2 euro italiana e quella di 3 euro europea. La normativa nazionale, pur perseguendo finalità simili, è stata strutturata come contributo amministrativo e non come vero e proprio dazio doganale. Questo crea dubbi sul coordinamento tra le due imposte e sulla possibilità che i consumatori finali si trovino a sostenere un onere di 5 euro sul singolo pacco, in attesa di un testo armonizzato a livello UE e nazionale.

Motivazioni e obiettivi delle nuove tasse: concorrenza, lavoro, ambiente e gettito

Le nuove imposizioni nascono da una combinazione di esigenze economiche, occupazionali e ambientali:

Competizione con le piattaforme internazionali : i produttori e rivenditori dell’Unione hanno a lungo lamentato una concorrenza definita sleale da parte delle aziende extraeuropee, in particolare asiatiche, grazie alla deroga fiscale di cui godevano le spedizioni di basso valore.

: i produttori e rivenditori dell’Unione hanno a lungo lamentato una concorrenza definita sleale da parte delle aziende extraeuropee, in particolare asiatiche, grazie alla deroga fiscale di cui godevano le spedizioni di basso valore. Tutela del lavoro : molti colossi di e-commerce che esportano in Europa non sono soggetti alle stesse regole in termini di diritti dei lavoratori, contribuendo a squilibri di mercato.

: molti colossi di e-commerce che esportano in Europa non sono soggetti alle stesse regole in termini di diritti dei lavoratori, contribuendo a squilibri di mercato. Impatto ambientale : la crescita esponenziale delle piccole spedizioni ha sollevato preoccupazioni ambientali legate alla logistica, ai trasporti transcontinentali e alla gestione degli imballaggi.

: la crescita esponenziale delle piccole spedizioni ha sollevato preoccupazioni ambientali legate alla logistica, ai trasporti transcontinentali e alla gestione degli imballaggi. Gettito fiscale: le nuove tasse genereranno risorse sia per lo Stato che per il bilancio UE, destinate sia alla copertura dei costi amministrativi doganali sia ad alimentare le finanze pubbliche, senza essere dirette a specifiche categorie produttive.

L’adozione di questi tributi si inscrive quindi in una strategia integrata di riequilibrio del mercato interno europeo, mirando a compensare almeno parzialmente l’asimmetria tra commercio digitale globale e realtà locali, in una cornice di sostenibilità e giustizia fiscale.

Implicazioni pratiche per consumatori e operatori logistici

Le nuove disposizioni avranno ripercussioni immediate sull’esperienza d’acquisto e sulla catena logistica:

Per chi compra online da marketplace o negozi extraeuropei, ogni ordine sotto i 150 euro potrebbe essere gravato da costi aggiuntivi automatici, noti al momento dell’acquisto o comunicati dal corriere in fase di consegna.

da marketplace o negozi extraeuropei, ogni ordine sotto i 150 euro potrebbe essere gravato da costi aggiuntivi automatici, noti al momento dell’acquisto o comunicati dal corriere in fase di consegna. Per i corrieri e operatori di logistica, la gestione amministrativa della tassa richiederà l’adeguamento dei processi di calcolo e riscossione, con il rischio di un rallentamento dei tempi di smistamento e possibili colli di bottiglia nell’ultimo miglio.

e operatori di logistica, la gestione amministrativa della tassa richiederà l’adeguamento dei processi di calcolo e riscossione, con il rischio di un rallentamento dei tempi di smistamento e possibili colli di bottiglia nell’ultimo miglio. La duplicazione degli oneri in Italia potrebbe costringere marketplace e corrieri a ridefinire i contratti, passando a termini che prevedono il pagamento diretto delle tasse dal venditore (modello Delivered Duty Paid), per evitare la riscossione manuale all’arrivo.

in Italia potrebbe costringere marketplace e corrieri a ridefinire i contratti, passando a termini che prevedono il pagamento diretto delle tasse dal venditore (modello Delivered Duty Paid), per evitare la riscossione manuale all’arrivo. Agli operatori è richiesto un livello superiore di trasparenza nella dichiarazione del valore delle spedizioni: l’incremento dei controlli doganali e la richiesta di dati elettronici perfetti renderanno la tracciabilità dei pacchi più rigorosa.

Diverse piattaforme stanno studiando soluzioni per accorpare gli ordini e ridurre l’impatto unitario della tassa, mentre la gestione dei resi internazionali potrebbe diventare più complessa per via dei costi non rimborsabili.

Confronto internazionale: come altri Paesi regolano le spedizioni di basso valore

L’analisi comparata mostra come l’Europa non sia isolata nella volontà di tassare le piccole spedizioni estere. In Romania dal 2025 è in vigore un’imposta di 5 euro per pacco; Belgio, Francia e Paesi Bassi stanno valutando misure analoghe. A livello globale, il Brasile applica una tariffa del 20% sugli acquisti online inferiori a 50 dollari, mentre negli Stati Uniti l’esenzione doganale per gli invii diretti (threshold de minimis di 800 dollari) è stata limitata per contrastare pratiche elusive e favorire una maggiore equità fiscale. Secondo la normativa UE, tutte queste azioni puntano a rafforzare la vigilanza doganale sulle spedizioni di modico valore, interrompendo l’era dei flussi duty-free che hanno segnato il boom dell’e-commerce transfrontaliero.

Critiche, rischi e prospettive future sulle nuove regole per i pacchi extra UE

La reazione degli operatori economici e delle associazioni dei consumatori evidenzia una forte polarizzazione di giudizi. Secondo alcuni, si tratta di un provvedimento protezionista che rischia di penalizzare le famiglie con minore capacità di spesa e di incidere sul potere d’acquisto, senza garantire un reale sostegno alla competitività delle imprese locali.

Resta inoltre alta l’attenzione sul rischio di duplicazione delle tasse in paesi come l’Italia, in attesa dell’armonizzazione normativa tra livelli nazionali e comunitari. Le grandi piattaforme sono già al lavoro per adeguare la logistica, trasferendo parte delle proprie scorte all’interno dell’UE per limitare l’impatto delle nuove imposte.

Le prospettive future indicano una crescente necessità di trasparenza, cooperazione tra dogane e innovazione nei sistemi di tracciabilità. Le regole imposte rappresentano l’inizio di una fase di transizione: da una parte ci si attende una stabilizzazione normativa, dall’altra la sfida sarà garantire che i nuovi tributi non gravino in modo sproporzionato sui consumatori finali, ma che servano effettivamente a rafforzare la collaborazione internazionale e la sostenibilità della filiera digitale e logistica europea.