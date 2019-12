L’aspetto positivo dal praticare attività in piscina è l’essenzialità nell’equipaggiamento ed ecco allora che in vista dei Regali di Natale 2019, da acqusitare anche attraverso i portali di ecommerce, si prospettano interessanti opportunitò. Accessorio indispensabile è il costume che deve essere aderente per uomini e donne, anche per favorire una maggiore fluidità nell’acqua.

In piscina non si entra senza cuffia e qui entrano in gioco questioni di igiene e di comodità. Costume e cuffia rappresentano però un’occasione per dimostrare di avere gusto nelle scelte. L’altro accessorio indispensabile sono gli occhialini, sempre impermeabili all’acqua.

Occhialini da nuoto smart e per tutti i volti. Semplicemente perfetti per tutti perché gli occhialini da nuoto di Arena si adattano a ogni tipo di fisionomia grazie al design della guarnizione basato sullo studio del volto umano e dell’orbita oculare. Lenti dure, ponte nasale autoregolabile e cinturino con fenditura sono le caratteristiche distintive di un prodotto con montatura in silicone. Swim Goggles sono già in vendita su eBay.

Ciabatte fashion, colorate e ad asciugatura rapida. Tanti buoni motivi per scegliere i sandali da piscina di Diadora, a iniziare dal comfort e dalla morbidezza. Ad asciugatura rapida e dallo stile fashion, sono leggerissimi e maneggevoli. Facilmente distinguibili per il logo sulla fascia a contrasto di colore sono ideali per il tempo libero e soprattutto per chi pratica il nuoto per hobby o per sport. In vendita su Veepee.

La borsa sportiva per iniziare l’allenamento con stile. Perché anche nello spogliatoio è possibile distinguersi per stile e originalità. La borsa sportiva per allenamento di Puma è realizzata con materiali in poliestere resistente. Ampio scomparto principale con doppia cerniera, all’interno è presente una piccola tasca che si rivela utile per oggetti di dimensioni contenute come un portafoglio. In vendita su Veepee.

Fit e un adattamento superiori per uomo e donna. Evoluzione del modello Futura Biofuse, gli occhialini Futura Biofuse Flexiseal sono realizzati con caratteristiche per uomo e per donna poiché sono disegnati sulle diverse conformazioni del viso femminile e maschile. Sono caratterizzati da una morbida guarnizione in soft gel che racchiude un frame flessibile e che si adatta ai contorni del volto, garantendo un fit e un adattamento superiori.

In vasca nel segno di Star Wars. Le cuffie Speedo in silicone 100% sono caratterizzate da praticità, resistenza, idrodinamicità e dalla calzata aderente. Adatte a tutti, si tratta della scelta ideale per le sessioni breve e lunghe di training in piscina. Ma sono soprattutto i nuovissimi modelli Star Wars a rivelarsi un’opzione indovinata per brillare in vasca per simpatia e originalità.

Per trovare la giusta spinta e dare il massimo. Osprint solubile è disponibile nella confezione da 30 bustine da 9,5 grammi da sciogliere in circa 1 litro d’acqua. Si tratta di un integratore alimentare a base di Olivum, l’infuso di foglie d’olivo e sali minerali. Le foglie possiedono proprietà antiossidanti e supportano il metabolismo di lipidi e carboidrati. E favoriscono la regolarità della pressione arteriosa e la circolazione del sangue.

Osprint Energy Boost, l’integratore per lo sport. Osprint Energy Boost è un integratore alimentare creato con una miscela di componenti utili per chi pratica sport. Si tratta di uno stick orosolubile da sciogliere in bocca prima di iniziare l’attività. Al suo interno troviamo Olivum (infuso di foglie d’olivo), amminoacidi, vitamine, sali minerali e carboidrati. Questi elementi hanno funzioni che agiscono in preparazione all’attività sportiva.

Tutta la comodità di un borsone con tracolla. Compatta, pratica, funzionale, certamente, ma è la borsa Spiky 2 Medium realizzata da Arena è anche bella da vedere. Realizzata nelle originali tonalità Red e Silver, è facile da trasportare, a spalla e a mano, grazie alle tracolle regolabili e antiscivolo e alle maniglie rinforzate. Dispone di diverse tasche per contenere sia gli indumenti asciutti che quelli bagnati.

Addominali e flessioni senza occupare grossi spazi in casa. Ideale per esercizi a terra di aerobica, addominali, flessioni, stretching, pilates e per integrare l’allenamento in piscina. Il materassino pieghevole azzurro Toorx per esercizi si rivela ottimo chi vuole allenarsi senza occupare grossi spazi in casa. In vendita su eBay, le dimensioni da aperto sono pari a 175x50x0,8 centimetri, da chiuso sono 50x35x4 centimetri.