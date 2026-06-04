, la vettura si distingue per dimensioni generose e una piattaforma dedicata che ne esalta la vocazione urbana senza trascurare comfort e spazi.

e soluzioni come la MG 4 Urban incarnano sempre più il connubio tra tecnologie avanzate, praticità quotidiana e attenzione al prezzo.

alternativa concreta

Design esterno e interni: stile, comfort e praticità a bordo della MG 4 Urban

MG 4 Urban interpreta al meglio. La proposta di listino estremamente competitiva si unisce a una dotazione tecnologica completa, portando all’attenzione del mercato un prodotto sviluppato. L’obiettivo èche ancora frenano la diffusione delle auto a batterie, grazie anche a una gamma articolata e alla cura nella qualità percepita a bordo. Nel contesto attuale, dove praticità, efficienza e innovazione sono determinanti, questo modello lancia una sfida concreta ai pregiudizi sull’elettrico, ponendosi comealle classiche soluzioni a combustione interna e alle rivali di segmento.

L’impatto visivo della MG 4 Urban si fonda su linee sobrie, meno affilate rispetto al passato, segnate da tratti più morbidi e armoniosi. L’anteriore richiama l’identità della famiglia, ma evolve con nuove forme di proiettori e un frontale rinnovato che, oltre a donare carattere, ottimizza l’efficienza aerodinamica. Sul posteriore spicca la barra luminosa a LED che attraversa tutta la larghezza del portellone, mentre i gruppi ottici posteriori integrano un originale rimando alla famigerata Union Jack, omaggio alle origini britanniche del marchio. Il design minimalista è studiato per esprimere modernità senza eccessi, rimanendo concreto e piacevole all’occhio.

Dal punto di vista dimensionale la MG 4 Urban cresce raggiungendo una lunghezza di 4,40 metri e un passo aumentato a 2,75 metri, elementi chiave per garantire un’abitabilità superiore. L’altezza maggiorata favorisce la postura di guida e l’accessibilità, declinando una chiara vocazione familiare e cittadina. Internamente la plancia si struttura su linee essenziali ma raffinate, con attenzione alle finiture e alla scelta dei materiali. Le superfici a contatto risultano piacevoli da toccare, mentre l’ergonomia privilegia la semplicità d’uso: i comandi fisici sono ridotti al minimo indispensabile, lasciando il controllo delle principali funzioni a display digitali performanti.

Il quadro strumenti da 7 pollici e il display centrale touch da 12,8″ rappresentano il cuore tecnologico dell’abitacolo. Le sedute, elettricamente regolabili e riscaldabili nei livelli di allestimento Premium, sono studiate per offrire comfort anche ai passeggeri posteriori, complice l’incremento dello spazio per le gambe (984 mm). La modularità dell’abitacolo è completata da numerosi vani portaoggetti, pensati per la vita quotidiana, e da un bagagliaio tra i migliori della categoria, che va da una capacità base di 577 litri sino a 1.364 litri abbattendo il divano posteriore. Praticità e versatilità si traducono anche nella presenza del doppio fondo sotto il piano di carico, offrendo ulteriore spazio utile per oggetti di piccole dimensioni. La percezione di ospitalità e spazio viene rafforzata dall’assenza di ingombri inutili e da una disposizione razionale degli elementi, rendendo il modello particolarmente adatto sia all’uso famigliare che a chi cerca una vettura per le esigenze quotidiane urbane.

Tecnologia di bordo e sistemi di assistenza alla guida: infotainment, ADAS e sicurezza

L’evoluzione tecnologica caratterizza profondamente l’esperienza a bordo: MG 4 Urban adotta una piattaforma digitale interconnessa, dove la fluidità e la semplicità d’utilizzo degli strumenti telematici sono al centro della progettazione. Il display centrale HD da 12,8 pollici permette la gestione intuitiva di ogni funzione tramite un’interfaccia rapida e reattiva, integrata con sistemi di navigazione live, controllo energetico e, non da ultimo, Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Non manca la ricarica wireless per smartphone, soluzione oggi imprescindibile nel segmento.

La digitalizzazione prosegue con un quadro strumenti digitale , che offre tutte le informazioni essenziali al pilota senza appesantire la vista;

, che offre tutte le informazioni essenziali al pilota senza appesantire la vista; La qualità della grafica e la chiarezza dei menu contribuiscono a un utilizzo immediato e privo di distrazioni.

La dotazione ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) è fra le più complete della categoria fin dalle versioni di ingresso. Comprende cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco e assistenza attiva al traffico posteriore. Non da meno, la funzione One Pedal Driving, molto apprezzata anche nei test su strada, regola l’intensità della frenata rigenerativa direttamente dal sistema centrale. L’allestimento Premium aggiunge la telecamera a 360° con funzione transparent chassis, soluzione che migliora la gestione delle manovre più complesse.

La piattaforma MG4 Urban è studiata per fornire sicurezza attiva e passiva di alto livello, rispondendo ai più recenti requisiti europei per i veicoli elettrici di ultima generazione e garantendo serenità sia nel traffico cittadino che nei viaggi più lunghi.

Prestazioni, autonomia e ricarica: cosa aspettarsi su strada

Sul piano della guida, la MG 4 Urban sorprende per silenziosità e comfort. La nuova piattaforma E3 a trazione anteriore incorpora la tecnologia Cell-to-Body, che integra la batteria direttamente nella scocca aumentando la rigidità del veicolo e migliorando anche la sicurezza.

Le motorizzazioni disponibili offrono due livelli di potenza:

un’opzione da 149 CV con batteria da 42,8 kWh

una versione da 160 CV abbinata a batteria da 53,9 kWh.

La coppia di 250 Nm consente scatti brillanti e una fluidità di marcia apprezzabile sia in contesti urbani che extraurbani. In città la risposta è pronta e progressiva, mentre sulle strade più impegnative la stabilità resta elevata anche grazie alla taratura delle sospensioni, che privilegia l’assorbimento delle asperità senza sacrificare il controllo.

L’autonomia raggiunge i 323 km nelle configurazioni d’accesso, mentre nelle versioni con accumulatore più grande si superano i 400 km nel ciclo WLTP misto, con valori che raggiungono i 416 km. La percorrenza in ambito urbano può salire ulteriormente, sfiorando i 600 km secondo i dati dichiarati.

In fase di ricarica, la vettura supporta potenze fino a 11 kW in corrente alternata e 87 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 10 all’80% di carica in meno di trenta minuti presso le colonnine rapide. La presenza di sistemi di gestione energetica evoluti assicura non solo efficienza, ma anche una maggiore durabilità dell’accumulatore al litio-ferro-fosfato (LFP). Per il futuro è già previsto il debutto di varianti con batterie semi-solide, in grado di incrementare la densità energetica senza impatti significativi sul peso totale, e garantendo autonomie che potranno superare i 530 km.

Sulla strada, la vettura trasmette una sensazione di controllo immediata, facilitando ogni manovra e regalando una guida leggera e versatile, perfettamente in linea con le aspettative del segmento e delle esigenze urbane.

Gamma, allestimenti e listino prezzi: rapporto qualità-prezzo e vantaggi della MG 4 Urban

Il posizionamento commerciale della MG 4 Urban è tra i più vantaggiosi del mercato BEV. La gamma proposta si articola su due allestimenti principali: Comfort e Premium, entrambi caratterizzati da una elevata completezza sin dalla base. Il livello Comfort è disponibile sia con batteria da 43 che da 54 kWh; il Premium viene riservato alla versione di potenza superiore.

Allestimento Batteria Potenza Prezzo di listino Comfort 43 kWh 42,8 kWh 149 CV 25.490 € Comfort 54 kWh 53,9 kWh 160 CV 27.990 € Premium 54 kWh 53,9 kWh 160 CV 30.990 €

Le promozioni di lancio prevedono fino a 6.000 euro di sconto, rendendo il modello Comfort 43 accessibile a meno di 20.000 euro in caso di finanziamento. Anche per chi sceglie di non aderire a formule finanziarie, rimane un incentivo di 3.500 euro. Un’offerta rara in relazione alla quantità di contenuti tecnologici, spazio a bordo e sicurezza attiva e passiva, ponendo la MG 4 Urban come riferimento in termini di rapporto qualità-prezzo. La dotazione di serie include già i principali comfort (chiave keyless, climatizzatore automatico, connettività completa, sistemi di guida assistita) e una ricca gamma di opzioni nelle versioni top.

I vantaggi specifici si estendono dunque sia alle famiglie che desiderano una compatta spaziosa e moderna, sia ai professionisti che cercano una soluzione concreta per la mobilità urbana sostenibile ed economica.

MG 4 Urban Vs MG 4 EV: differenze, punti di forza e target di riferimento

MG ha saputo distinguere efficacemente le anime dei due modelli. Da una parte, la MG 4 EV si conferma come compatta dinamica, maggiormente orientata al piacere di guida, con motorizzazioni più potenti (fino a 245 CV nella versione Premium 77), trazione posteriore o integrale e autonomia che può superare i 545 km. Gli allestimenti della EV sono più ricchi, rivisti anche nei materiali e nel design dell’abitacolo (plancia Smart Cabin 2.0, volante e sedili riscaldabili, finiture di pregio).

MG 4 Urban nasce invece su piattaforma dedicata e privilegia spazio, semplicità di guida e accessibilità dei costi. La trazione anteriore riduce il costo di produzione e il peso complessivo, risultando più adatta al contesto metropolitano e familiare. Gli interni offrono maggiore abitabilità, bagagliaio più ampio (fino a 1.364 litri contro i 1.165 della EV) e una dotazione ADAS estremamente completa fin dalla base.

MG 4 EV : ideale per chi desidera prestazioni brillanti, maggiore autonomia e una vocazione più sportiva;

: ideale per chi desidera prestazioni brillanti, maggiore autonomia e una vocazione più sportiva; MG 4 Urban: pensata per chi cerca versatilità, spazio e concretezza nell’uso quotidiano, mantenendo una soglia di prezzo accessibile e senza rinunce sulla sicurezza.

Entrambe beneficiano della garanzia estesa sulla batteria e degli ultimi aggiornamenti normativi in materia di sicurezza e sostenibilità europea.