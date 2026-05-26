Il settore tecnologico italiano si conferma uno degli ambiti più vivaci e competitivi per chi desidera costruire il proprio percorso professionale., accelerato negli ultimi anni, ha rivoluzionato interi comparti produttivi facendo aumentare la richiesta di nuove competenze digitali.investe non soltanto aziende specializzate, ma anche il mondo industriale, sanitario e dei servizi.

Aziende di ogni dimensione sono alla ricerca di profili qualificati, dall’ingegnere informatico allo sviluppatore, dal data scientist agli esperti di sicurezza informatica, offrendo opportunità di carriera concrete anche a chi si affaccia ora in questo universo. Il 2026 rappresenta una fase di grandi cambiamenti: le richieste del mercato si intrecciano con l’innovazione continua, generando una crescente domanda di competenze aggiornate e specialistiche.

I ruoli tech più richiesti dalle aziende nel 2026

Le organizzazioni sono costantemente impegnate nella ricerca di talenti qualificati in ambito IT, mettendo in evidenza un panorama di ruoli in rapida evoluzione. Di seguito i profili che risultano maggiormente ricercati:

Project Manager IT : gestione di team multidisciplinari, pianificazione e controllo di progetti digitali complessi, utilizzo di metodologie Agile e PRINCE2.

: gestione di team multidisciplinari, pianificazione e controllo di progetti digitali complessi, utilizzo di metodologie Agile e PRINCE2. Business Analyst : figure ponte tra tecnologia e obiettivi aziendali, capaci di tradurre le necessità operative in soluzioni digitali efficienti e innovative.

: figure ponte tra tecnologia e obiettivi aziendali, capaci di tradurre le necessità operative in soluzioni digitali efficienti e innovative. Data Engineer : responsabili dell’implementazione e manutenzione delle infrastrutture dati, competenze avanzate su database SQL/NoSQL e processi di integrazione dati eterogenei (incluse fonti IoT e API esterne).

: responsabili dell’implementazione e manutenzione delle infrastrutture dati, competenze avanzate su database SQL/NoSQL e processi di integrazione dati eterogenei (incluse fonti IoT e API esterne). Data Analyst e Data Scientist : orientati all’analisi, interpretazione e valorizzazione dei dati aziendali, utilizzano linguaggi di programmazione (Python, R), strumenti di visualizzazione, machine learning ed intelligenza artificiale per trasformare numeri in insight strategici.

: orientati all’analisi, interpretazione e valorizzazione dei dati aziendali, utilizzano linguaggi di programmazione (Python, R), strumenti di visualizzazione, machine learning ed intelligenza artificiale per trasformare numeri in insight strategici. Sviluppatori Software (Java, .NET, C++, Python, PHP, Angular, React, Android, iOS) : figure sempre richieste, con forti competenze di secure coding, conoscenza dei principali framework e attenzione all’integrazione con soluzioni cloud e AI.

: figure sempre richieste, con forti competenze di secure coding, conoscenza dei principali framework e attenzione all’integrazione con soluzioni cloud e AI. DevOps Engineer : essenziali per garantire delivery rapida e sicura del software, automazione delle pipeline CI/CD, integrazione sicurezza nel ciclo di vita delle applicazioni.

: essenziali per garantire delivery rapida e sicura del software, automazione delle pipeline CI/CD, integrazione sicurezza nel ciclo di vita delle applicazioni. Product Manager: guidano la strategia digitale in azienda, curando user experience, organizzazione di team cross-funzionali e l’introduzione di innovazioni in ottica data-driven.

Il mercato richiede profili in grado di combinare competenze tecniche, visione strategica e soft skill come problem solving e capacità comunicative.

Il settore della cyber security, inoltre, evidenzia una crescente richiesta di specialisti, mentre nuove figure legate all’intelligenza artificiale, come Prompt Engineer, stanno emergendo.

Ruolo Competenze richieste Software Engineer Conoscenza linguaggi multipli, sviluppo cloud, metodologie Agile, integrazione AI Data Scientist Machine learning, analisi dati, data visualization, programmazione Python/R DevOps Engineer Automazione, sicurezza software, gestione infrastrutture, CI/CD Project Manager IT Gestione progetti complessi, Agile/PRINCE2, soft skill organizzative

Competenze digitali fondamentali e skill emergenti per lavorare nell’IT

La domanda di specializzazione cresce e rende necessarie nuove competenze digitali oltre alle basi dell’informatica. Le aziende cercano:

Capacità di programmazione avanzata, con conoscenza di più linguaggi (Java, Python, C#, ecc.)

avanzata, con conoscenza di più linguaggi (Java, Python, C#, ecc.) Competenze in data management , analisi statistica e data visualization con strumenti come SQL, Tableau e Power BI

, analisi statistica e data visualization con strumenti come SQL, Tableau e Power BI Artificial Intelligence e machine learning , incluso il Prompt Engineering per la generazione di contenuti e la gestione automatizzata delle informazioni

, incluso il Prompt Engineering per la generazione di contenuti e la gestione automatizzata delle informazioni Sicurezza informatica e cyber security, progettazione e implementazione di sistemi di difesa contro le minacce digitali

e cyber security, progettazione e implementazione di sistemi di difesa contro le minacce digitali Conoscenze di cloud computing e infrastrutture ibride

e infrastrutture ibride Agilità nella gestione di progetti e metodologia DevOps per la delivery rapida e affidabile del software

e metodologia DevOps per la delivery rapida e affidabile del software Soft skill: comunicazione efficace, capacità di lavorare in team, problem solving e adattamento al cambiamento

Tra le skill emergenti che guidano la differenziazione professionale si segnalano:

Cybersecurity avanzata e sicurezza dei dati personali, in risposta alle nuove norme sulla protezione delle informazioni

e sicurezza dei dati personali, in risposta alle nuove norme sulla protezione delle informazioni Integrazione di AI in processi aziendali e sviluppo di soluzioni automatizzate

e sviluppo di soluzioni automatizzate Competenze di edge computing e Internet of Things per la gestione di flussi dati in tempo reale

e Internet of Things per la gestione di flussi dati in tempo reale Esperienza concreta in gestione API e automazione intelligente dei workflow

La valorizzazione delle soft skill si rivela centrale: aziende e recruiter valutano capacità come la gestione dello stress, l’apprendimento continuo e l’attitudine al lavoro per obiettivi.

Il gap di professionisti digitali in Italia: numeri, cause e opportunità

L’Italia mostra un considerevole divario tra domanda e offerta di lavoratori tech. L’ultimo Osservatorio sulle Competenze Digitali stima la carenza di circa 236.000 professionisti ICT. Ogni anno, le offerte di lavoro superano di gran lunga il numero di nuovi diplomati e laureati che entrano nel settore: rispetto alle 136.000 posizioni aperte annualmente, solo circa la metà trova effettivo inserimento.

Le cause di questa lacuna si articolano in diversi fattori:

Ritardo nel sistema formativo rispetto alle evoluzioni del mercato

rispetto alle evoluzioni del mercato Bassa attrattività delle carriere STEM nelle scelte scolastiche e universitarie

nelle scelte scolastiche e universitarie Gap di aggiornamento tra le competenze richieste e quelle effettivamente possedute dai candidati

Il divario si traduce in opportunità: le aziende sono spinte a migliorare l’offerta formativa interna e a valorizzare percorsi di inserimento agevolato. Inoltre, le organizzazioni che operano a livello internazionale offrono spesso condizioni contrattuali competitive pur di attrarre i talenti migliori.

Fattore Effetto Offerta formativa lenta Ritardo nell’adattamento del sistema scolastico-universitario Domanda tecnologica Richiesta elevata di profili specializzati in AI, dati e security Gap di competenza Difficoltà di matching tra offerte lavoro e competenze disponibili

La necessità di avvicinare giovani e adulti al mondo delle professioni digitali apre spazi anche per innovazioni nella didattica e nella formazione personalizzata.

Formazione e percorsi per prepararsi alle nuove professioni tecnologiche

La formazione continua e la scelta di percorsi mirati rappresentano la chiave per colmare il divario tra competenze richieste e disponibili. I trend più recenti confermano l’aumento dei corsi universitari dedicati all’IT e l’ascesa degli ITS Academy che, secondo l’Osservatorio, stanno registrando un incremento del 40% nei percorsi offerti dedicati all’informatica e alle tecnologie avanzate.

Corsi universitari in informatica, ingegneria informatica e data science

ITS Academy con programmi specifici per cloud computing, cybersecurity e sviluppo software

Percorsi formativi non tradizionali, come campus di programmazione stile “42 Firenze”, orientati su problem solving concreto e collaborazione tra pari

Certificazioni professionali su linguaggi di programmazione, sicurezza, piattaforme cloud e metodologie di project management

I nuovi modelli didattici, basati su progetti pratici e apprendimento peer-to-peer, permettono di sviluppare capacità trasversali e affrontare subito problemi reali. Questo approccio, sempre più diffuso, risponde alle esigenze delle imprese che richiedono skill immediatamente applicabili nei contesti lavorativi.

Come candidarsi: strategie e consigli per trovare lavoro nel settore tech

Affrontare la selezione per posizioni tech richiede una preparazione puntuale e la capacità di valorizzare competenze ed esperienze sia tecniche sia trasversali. Di seguito alcune strategie rilevanti per incrementare le possibilità di successo:

Migliorare costantemente il proprio profilo LinkedIn e piattaforme di recruitment online, inserendo certificazioni e dettagli sulle tecnologie apprese

Partecipare a progetti open source, hackathon, bootcamp e comunità di pratica IT

Personalizzare il proprio CV per ogni posizione, evidenziando esperienze, competenze e risultati concreti

e risultati concreti Candidarsi tramite portali specializzati, sfruttando le reti di networking settoriale e i database di CV aziendali

Prepararsi a colloqui tecnici con esercizi pratici, challenge di coding e domande situazionali

La capacità di apprendimento continuo, testimoniata anche tramite badge digitali o aggiornamenti di skill, costituisce un vantaggio competitivo riconosciuto dai recruiter IT. La dinamicità con cui cambiano gli standard tecnologici richiede una presenza attiva all’interno di community professionali e un aggiornamento costante sui trend.