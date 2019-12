Al via la distribuzione dell’aggiornamento di sistema operativo Android 10 per Samsung Galaxy M20 e Samsung Galaxy M30. Non ancora in Italia perché il rollout non è mai contemporaneo per tutti i Paesi, ma si tratta in ogni caso di un’accelerazione rispetto alla tabella di marcia iniziale. Anche perché siamo davanti a smartphone economici e in linea di massima sono privilegiati quelli più costosi e moderni. Tanto per avere una idea, i possessori del Samsung Galaxy Note 10 sono ancora a bocca asciutta.

Samsung Galaxy M20

Si chiama Samsung Galaxy M20 ed è il prossimo smartphone della società sudcoreana a fare la sua comparsa in Italia. La conferma arriva dalla piattaforma Amazon Italia, dove è ufficialmente acquistabile al prezzo di 219 euro. Schermo da 6,3 pollici in risoluzione Full HD+, a tecnologia LCD con un aspetto di forma 19,5:9, a spingere Samsung Galaxy M20 ci pensa il chip SoC Exynos 7904 octa core. Due tagli di memoria interna – da 32 e da 64 GB con 3 GB e 4 GB di RAM e microSD per aumentare lo storage fino a 512 GB – dalla sua ci sono una fotocamera sul retro con doppio sensore (da 13 e da 5 megapixel con grandangolo, profondità di campo stabilita tramite algoritmo software e flash a led) e una videocamera da 8 megapixel.

Connettività Wi-Fi a/c dual band, Bluetooth 4.2, Gps, Glonass, Galileo, modem Lte 4G+ e ricarica rapida tramite USB Type C, Samsung Galaxy M20 è equipaggiato con sensore delle impronte digitali di forma ovale al posteriore e face unlock come soluzione alternativa di sblocco. Con tanto di promessa di aggiornamento di sistema operativo al nuovo Android 9 Pie nel mese di agosto, rispetto all’iniziale Android 8.1 Oreo con personalizzazione Samsung Experience 9.5. Batteria da 5.000 mAh integrata con ricarica rapida, per entrambi i colori disponibili sono Ocean Blue e Charcoal Black.

Samsung Galaxy M10

Display da 6,2 pollici in risoluzione HD+, a tecnologia LCD con un aspetto di forma 19,5:9, Samsung Galaxy M10 è spinto dal processore SoC Exynos 7870 octa core, accompagnato con 2 o 3 GB di RAM sulla base della scelta tra il modello con 16 o con 32 GB di storage. La compatibilità con la microSD permette di estendere lo spazio di archiviazione fino a 512 GB. Nella parte posteriore è presente una fotocamera con doppio sensore, da 13 e da 5 megapixel con grandangolo, profondità di campo stabilita tramite algoritmo software e flash a led. Davanti c’è invece una fotocamera singola da 8 megapixel.

Sensore delle impronte digitali di forma ovale al posteriore e face unlock disponibile come metodo alternativo di sblocco, il comparto connettività passa da Wi-Fi a/c dual band, Bluetooth 4.2, Gps, Glonass, Galileo, modem Lte 4G+ e ricarica rapida tramite USB Type C. Batteria da 3.400 mAh integrata con ricarica rapida, il prezzo di Samsung Galaxy M10 è di 100 euro o di 110 euro in base alla variante scelta. Caratteristiche tecniche e costi di Samsung Galaxy M10 e Samsung Galaxy M20 sembrano indirizzati alla fascia giovanile dei consumatori.