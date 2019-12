La nuova frontiera del gaming è stata già tracciata ed è quella dello streaming. Da Apple a Google, il numero dei player che cerca spazio in questo segmento di mercato è sempre maggiore. Come Microsoft con il suo Xbox Project xCloud. La novità di queste ultime ore è l’annuncio dei primi giochi ufficiali:

Ark: Survival Evolved

Absolver

Ace Combat 7: Skies Unknown

Battle Chasers: Nightwar

Black Desert Online

Bloodstained: Ritual Of The Night

Borderlands 2

Borderlands: The Handsome Collection

Brothers: A Tale Of Two Sons

Children Of Morta

Conan Exiles

Crackdown 3: Campaign

Darksiders Iii

Dead By Daylight

Dead Island: Definitive Edition

Devil May Cry 5

F1 2019

Fishing Sim World: Pro Tour

Forza Horizon 4

Gears 5

Gears Of War: Ultimate Edition

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hello Neighbor

Hitman

Just Cause 4

Killer Instinct

Madden Nfl 20

Mark Of The Ninja: Remastered

Mutant Year Zero: Road To Eden

Ori And The Blind Forest: Definitive Edition

Overcooked

Puyo Puyo Champions

Rad

Recore: Definitive Edition

Soulcalibur Vi

Shadow Of The Tomb Raider: Definitive Edition

Sniper Elite 4

Sea Of Thieves

State Of Decay 2

Subnautica

Tales Of Vesperia: Definitive Edition

Tekken 7

Tera

The Bard’s Tale Iv: Director’s Cut

Thehunter: Call Of The Wild

Vampyr

Warhammer: Vermintide 2

West Of Dead (BETA)

World Of Final Fantasy Maxima

World Of Tanks: Mercenaries

World Of Warships: Legends

World War Z

Wrc 7 Fia World Rally Championship

Wreckfest

WWE 2k20

Yoku’s Island Express

Project xCloud, quali novità

Il servizio di Microsoft trasforma la Xbox in una sorta di server. In pratica gli utenti possono fruire dei videogiochi in streaming collegandosi alla console da gioco anziché ai server di Microsoft. Stando all’azienda di Redmond, i clienti possono accedere all’intera library di Xbox One, compresi i titoli di Xbox Game Pass, da diversi dispositivi come smartphone, tablet e computer.

In qualche modo si tratta di una risposta a Stadia, servizio in cloud di Google per collegarsi e giocare da qualsiasi dispositivo, collegato alla Rete. Lo stesso titolo è giocabile da PC, smartphone, tablet e smart tv. Come per un qualsiasi serie TV o film, è possibile spegnere il proprio e riprendere a giocare dallo stesso punto esatto su cellulare. Dal punto di vista tecnico è garantito il supporto alla grafica 4k con 60 frame al secondo con la volontà dichiarata di allargarsi agli 8k e ai 120 frame al secondo.

Tra le funzioni c’è la possibilità di partecipare a un match online cliccando su “mettendosi in fila”. Le possibilità di interazione tra utenti e influencer sono destinate a crescere così come le sfide per gli sviluppatori che devono inserire nei titoli queste nuove modalità di fruizione.