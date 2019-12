Perché un regalo sportivo per Natale? Semplicemente perché è apprezzato da chi sportivo lo è ed è un buon modo per convincere chi non lo è a diventarlo. Ai classici oggetti per i professionisti del settore ci sono prodotti più stilosi, per donne e per uomini, per chi vuole abbinare un’anima sportiva a un look alla moda. Le scelte sono tante, tantissime, basta sapersi decidere tra le tante opzioni e difficilmente si sbaglia. E anzi, magari questa è l’occasione anche per fare un regalo a se stessi.

Addominali perfetti con la palla da ginnastica. Questa palla fitness Avento è la scelta perfetta per addominali, esercizi per la schiena sit-up e per gli allenamenti in generale. Si rivela infatti strategica per aumentare la fisica ed eseguire vari esercizi aerobici e di fisioterapia. La palla da ginnastica è realizzata in un PVC anti-scoppio e grazie alla sua funzione anti-statica non raccogliere mai la polvere sui vestiti. In vendita su eBay.

Pedalate in comodità con la cyclette orizzontale. Facile mantenersi in forma dentro le mura domestiche con la comoda cyclette orizzontale Toorx con schienale 175x50x0,8 centimetri per allenamento interno. Eleganza full black e personalità contraddistinguono gli attrezzi che hanno convinto per il design made in Italy e per le performance capaci di soddisfare anche gli sportivi più esigenti. In vendita su eBay.

Bellezza e praticità in ogni allenamento. Anche nell’allenamento è possibile se non doveroso presentarsi con il look giusto. Certo, a fare la differenza sono i gusti personali, ma bastano pochi accorgimenti ovvero un po’ di cura per trovare comodità e stile. La scelta del top Galu di Energetics risponde allora a più esigenze, estetiche e pratiche, perché è un capo versatile che non può mancare nel guardaroba.

Stile unico e comfort con le Nike Airmax 200. Con un’ammortizzazione eccezionale e dettagli up-to-date, Nike Air Max 200 trasmette uno stile unico senza rinunciare al massimo comfort. Il design si ispira ai motivi creati dall’energia che sprigiona dalla terra, come una colata lavica e le onde ritmiche dell’oceano. La leggera struttura in plastica e le pelli senza cuciture creano un’estetica moderna. In vendita da Foot Locker.

Borsa da palestra Fred Perry, classica e bellissima. La classica borsa da palestra Fred Perry, realizzata in resistente PU in una varietà di colori. È dotata di robusti manici, uno scomparto con zip da un lato e dettagli originali. Elementi distintivi sono la tasca a bustina esterna, la tasca con zip interna e scomparto con zip, il marchio a rilievo, gli elementi metallici argento e la chiusura con doppia zip.

L’alleata indispensabile degli allenamenti sportivi. Maglia traspirante e confortevole è l’alleata indispensabile degli allenamenti sportivi. Non imbottita e senza ferretto, spalline elasticizzate, baschina elasticizzata sotto il seno, fodera interna in microfibra davanti e dietro ed elasticizzata dietro, si rivela perfetta per le donne attente alla forma fisica e al buon gusto. Anche nelle preziose ore dell’allenamento. In vendita su Kiabi.

Giacca al vento per un look sempre speciale. Anche una giacca a vento può essere un po’ più speciale di altre per bellezza, per la cura nella realizzazione e per la praticità. Perfetta anche nel contesto di un abbigliamento sportivo e dunque da indossare prima e dopo l’allenamento, il look può essere speciale, come in fin dei conti ama esserlo ogni donna in tutti i momenti della giornata, qualunque sia l’età. In vendita su Kiabi.

L’iconico stile Lotto degli anni Settanta e Ottanta. Il modello Autograph di Lotto Leggenda riporta orgogliosamente alla luce l’iconico stile Lotto degli anni Settanta e Ottanta. Sneakers di chiara ispirazione tennis grazie alla struttura con suola bassa e morbida tomaia in nappa con dettagli in suede che rendono omaggio alla storica e ineguagliabile anima sportiva, posseduta nel proprio Dna. Irresistibili come regalo di Natale.

Tappetino per attività fisiche: la palestra è a casa. Se i dettagli fanno la differenza nei regali di Natale, allora nella scelta di un tappetino per praticare lo yoga ma anche per fare esercizi fisici di ogni tipo occorre la giusta attenzione. I materiali utilizzati dal tappetino Puma sono una componente importante non solo in termini di durata e di aderenza al pavimento, ma anche di comodità e consistenza. In vendita su Veepee.