L’approvazione del regolamento europeo sulla nuova moneta elettronica emerge come risposta a queste preoccupazioni. L’obiettivo?e offrire una soluzione pubblica, più sicura e accessibile. La pressione geopolitica, le tensioni commerciali globali e le recenti esperienze di vulnerabilità finanziaria hanno rafforzato la volontà politica di dotare il continente di, ideata per affiancare ma non sostituire i contanti.

Questa iniziativa, spinta dalla Banca Centrale Europea, riflette anche il desiderio di tutelare i dati degli utenti europei e prevenire l’esternalizzazione di dati sensibili verso aziende extra-UE. Il regolamento rappresenta quindi sia una sfida tecnologica sia una questione di identità e autodeterminazione monetaria per i Paesi dell’eurozona.

Cos’è l’euro digitale: caratteristiche, funzionamento e sicurezza

L’euro digitale è concepito come una versione elettronica della moneta unica, emessa e garantita dalla BCE, pensata per essere utilizzata al pari di banconote e monete ma in formato digitale. Si differenzia dalle criptovalute private e dalle stablecoin, poiché il valore è ancorato all’euro ed è garantito da un’istituzione pubblica.

Caratteristiche principali:

Universalità d’uso: accessibile in tutta l’area euro per pagare online, nei negozi e tra persone fisiche.

accessibile in tutta l’area euro per pagare online, nei negozi e tra persone fisiche. Corso legale: affianca i contanti senza sostituirli, offrendo libertà di scelta ai cittadini.

affianca i contanti senza sostituirli, offrendo libertà di scelta ai cittadini. Gestione delle transazioni: possibilità di effettuare pagamenti sia online che offline, con identità protetta grazie a sistemi di privacy avanzata. Nella versione offline della valuta digitale, i dati non saranno accessibili né all’operatore privato né alla stessa BCE.

Il meccanismo prevede la creazione di portafogli digitali (wallet) attraverso banche e prestatori di servizi di pagamento, oltre all’ipotesi di distribuzione tramite enti pubblici come le Poste. Gli utenti potranno caricare importi (entro un limite fissato, in discussione 3.000 euro per persona), trasferendo fondi dal proprio conto bancario tradizionale al wallet digitale.

Sicurezza e privacy sono garantite da tecnologie privacy-by-design, minimizzando l’esposizione dei dati personali durante le transazioni. Viene inoltre stabilito che le transazioni di base restano gratuite per i privati e sono previste commissioni ridotte per le imprese.

Prima dell’emissione è previsto un test pilota e rigorose verifiche di sicurezza informatica per rafforzare la fiducia degli utenti e dei commercianti.

Obiettivi europei: autonomia strategica e sovranità nei pagamenti

Il progetto della moneta elettronica pubblica risponde alla necessità di rafforzare l’autonomia strategica dei Paesi dell’Eurozona. L’obiettivo principale è garantire che le transazioni economiche e i dati a esse collegati restino all’interno del perimetro europeo, riducendo l’esposizione verso fornitori esteri e i rischi di interruzione o interferenze dovute a dinamiche geopolitiche.

Oltre alla sicurezza, la nuova infrastruttura si propone di:

Promuovere la concorrenza in un ecosistema fortemente dominato da pochi operatori globali, offrendo alternative reali ai circuiti tradizionali.

in un ecosistema fortemente dominato da pochi operatori globali, offrendo alternative reali ai circuiti tradizionali. Dare sostegno a cittadini e imprese riducendo le commissioni sui pagamenti digitali e rendendo disponibili strumenti gratuiti per l’utenza di base.

riducendo le commissioni sui pagamenti digitali e rendendo disponibili strumenti gratuiti per l’utenza di base. Favorire l’inclusività – sia finanziaria sia tecnologica – assicurando che anche categorie tradizionalmente escluse (come anziani o persone senza conto corrente) possano accedere con facilità a una soluzione moderna e sicura.

Secondo la BCE e le principali istituzioni europee, l’introduzione di questa moneta digitale rappresenta anche un rafforzamento della sovranità monetaria ed è vista come “una dichiarazione politica sulla capacità europea di offrire infrastrutture pubbliche resilienti e innovative”.

Il percorso normativo e la situazione politica dell’euro digitale in Europa

L’iter legislativo della nuova regolamentazione ha visto fasi di intenso confronto politico nelle principali istituzioni europee. La proposta di regolamento è stata presentata dalla Commissione Europea nel 2023, con successivo passaggio in commissione Affari economici e monetari (ECON) e infine il voto in plenaria al Parlamento europeo.

A luglio 2026, la plenaria del Parlamento UE ha dato mandato per i negoziati interistituzionali con il Consiglio; una decisione che segna l’avvio dei triloghi, passaggio essenziale per arrivare all’approvazione definitiva della norma. Il dibattito ha diviso le forze politiche, con alcune delegazioni favorevoli alla nuova moneta elettronica pubblica e altre più scettiche, spesso preoccupate da temi di privacy o dal destino dei circuiti bancari tradizionali.

Sono stati confermati diversi punti cardine del nuovo assetto:

il mantenimento del contante come mezzo di pagamento legale;

l’introduzione di limiti massimi (ancora in fase di definizione) nella detenzione digitale individuale;

la tutela rafforzata della privacy, con tecnologie che evitino la sorveglianza dei pagamenti da parte della BCE o delle banche.

Il percorso non è privo di ostacoli: serve l’accordo di Stati che ancora non adottano l’euro, la definizione degli incentivi per operatori privati e la gestione delle preoccupazioni espresse da parte dei gruppi politici più conservatori.

Implicazioni per cittadini e imprese: privacy, costi e accessibilità

L’arrivo della valuta elettronica europea offre nuove opportunità e cambiamenti tangibili per cittadini, aziende e operatori economici.

Per i privati, le transazioni di base verranno offerte gratuitamente, mentre le imprese potranno beneficiare di commissioni più basse rispetto a quelle dei circuiti tradizionali.

Le maggiori novità si riscontrano nell’ambito della privacy dei pagamenti. Il framework normativo stabilisce che la BCE e gli operatori danno priorità assoluta alla protezione dei dati personali, con transazioni offline senza accesso ai dati degli utenti e gestione minimizzata delle informazioni anche online.

L’accessibilità è garantita anche attraverso:

Distribuzione pubblica del wallet digitale tramite enti statali per includere soggetti non bancarizzati;

digitale tramite enti statali per includere soggetti non bancarizzati; Assenza di costi fissi su apertura e gestione degli strumenti basilari;

su apertura e gestione degli strumenti basilari; Limiti alla quantità di fondi detenibili per evitare la disintermediazione dei depositi bancari e tutelare la stabilità finanziaria.

Le imprese beneficeranno di commissioni inferiori – come richiesto da molte associazioni di categoria – e di sistemi di pagamento più efficienti. Permane tuttavia la necessità di adeguare i sistemi e formare personale e clienti all’utilizzo dei nuovi strumenti.

Le alternative europee e il ruolo del settore privato nei sistemi di pagamento

Parallelamente all’introduzione della moneta elettronica centralizzata, l’ecosistema europeo dei pagamenti si arricchisce di soluzioni private innovative. In particolare, il wallet paneuropeo Wero, sviluppato dall’European Payments Initiative (EPI), costituisce un esempio di come la partnership pubblico-privato possa rafforzare la competitività e l’autonomia del continente nel settore finanziario.

Questi sistemi privati offrono:

un’esperienza d’uso intuitiva (singolo clic e interoperabilità tra Paesi);

maggiore concorrenza e ampia scelta tra diversi canali di pagamento;

soluzioni tecnologiche flessibili e aggiornate in tempo reale, in grado di integrare anche la nuova moneta digitale pubblica.

La sinergia tra l’iniziativa pubblica della BCE e l’offerta di operatori bancari europei come Wero rappresenta un modello multilivello nel quale i pagamenti nazionali ed europei vengono serviti da soluzioni continentali, mentre le transazioni internazionali restano – almeno nel breve periodo – presidiate dagli operatori globali già noti.

Sfide, limiti e prospettive future dell’euro digitale

Il modello della nuova moneta digitale europea suscitato ampio interesse, ma anche numerose domande operative e di prospettiva. Tra le principali sfide ancora sul tavolo:

Concorrenza con i sistemi esistenti : la convenienza per i commercianti sarà chiave per favorire l’adozione rispetto alle tradizionali carte di credito.

: la convenienza per i commercianti sarà chiave per favorire l’adozione rispetto alle tradizionali carte di credito. Gestione delle frodi e delle controversie : la digitalizzazione istantanea dei pagamenti pone nuove esigenze di sicurezza e risoluzione dei problemi in tempo reale.

: la digitalizzazione istantanea dei pagamenti pone nuove esigenze di sicurezza e risoluzione dei problemi in tempo reale. Stabilità finanziaria: saranno fondamentali i limiti all’ammontare che potrà essere detenuto digitalmente per evitare la fuga di depositi dalle banche verso la nuova infrastruttura pubblica.

Le prospettive guardano a una crescita graduale e controllata, con test pilota e osservazione costante degli effetti sull’economia reale. Si delinea inoltre una futura stratificazione dell’ecosistema europeo dei pagamenti: la nuova moneta digitale per la sicurezza e l’inclusione, le reti private paneuropee per concorrenza e innovazione, gli operatori globali per gli scambi internazionali.

Il progetto non rappresenta una vera alternativa ai depositi bancari ma uno strumento che, se progettato e implementato secondo le regole condivise europee, potrà davvero rafforzare la sovranità monetaria e la resilienza del sistema finanziario continentale.