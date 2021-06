Gli attacchi alla sicurezza del PC arrivano da tutte le parti e non è affatto semplice riuscire sempre a contenerli. Uno dei suggerimenti di base è dotarsi di un buon antivirus che faccia con efficacia il proprio lavoro. Ma soprattutto che sia sostantivamente aggiornato rispetto alle continue minacce. AVG Antivirus Free e Bitdefender sono due dei software gratuiti da prendere in considerazione. Ma quale scegliere? Quali sono le differenze tra questi due prodotti disponibili anche in versione gratuita?

Sono diversi i parametri da prendere in considerazione per una valutazione completa degli antivirus. Tuttavia possiamo fare luce sulle caratteristiche principali di queste soluzioni, ricordando in ogni caso come esista sempre la possibilità di acquistare le versioni più complete a pagamento.

AVG Antivirus Free

Quando si parla dei migliori antivirus gratuiti non si può quindi non citare AVG Antivirus Free, tra i più utilizzati anche in Italia. Si tratta di uno degli antivirus gratuiti più potenti ed efficaci. Le funzionalità e le caratteristiche di AVG si prestano strategicamente agli utenti alla ricerca di una soluzione rapida e puntuale. Permette infatti di effettuare scansioni complete in tempi brevi. Grazie alle funzioni di cui è dotato, questo antivirus può essere personalizzato ovvero permette di impostare le tempistiche delle scansioni, ancheo gni giorno e in maniera automatica.

Così facendo il computer viene tenuto costantemente sotto controllo e si riescono a bloccare le minacce prima che riescano a entrare nel computer stesso. Parliamo di un antivirus dotato di interfaccia molto intuitiva e dunque semplice da utilizzare.

Bitdefender

Bitdefender è un altro antivirus che, numero di installazioni alla mano, riscuote successo. Dotato di numerose funzionalità, tra cui la scansione di malware periodica e in tempo reale, si tratta di un software molto leggero che non causa rallentamenti alla macchia. La funzione stand-by di cui è dotatao non grava sulla velocità del computer, nemmeno durante le scansioni.

Si rivela efficace soprattutto durante la quotidiana navigazione su Internet e nell’uso della posta elettronica: Bitdefender nega l’accesso a siti potenzialmente pericolosi per il computer, che vengono subito bloccati. Da sottolineare inoltre anche la presenza di un’efficace funzione anti-phishing. Ovviamente rispetto alla funzione a pagamento offre molte meno funzionalità, ma rientra di diritto nella classifica dei migliori antivirus gratuiti, in quanto capace di garantire una sicura protezione.