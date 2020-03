Alla ricerca di quei motori di ricerca specializzati in un preciso settore. Ce ne sono diversi e ognuno di essi ha un motivo per essere conosciuto. Ecosia, Tineye, Beemp3, MegaSearch, JustWatch sono alcuni tra i più popolari, di cui adesso spieghiamo la possibile utilità e il funzionamento.

Ecosia. Un motore di ricerca alternativo è Ecosia che ha l’obiettivo di contribuire alla riforestazione del pianeta Terra utilizzando gli introiti pubblicitari generati dalle ricerche effettuate e dall’utilizzo delle estensioni dedicate. In pratica è il browser più ecologico: per ogni ricerca effettuata si contribuisce a piantare un nuovo albero e a salvare il pianeta. Questo motore non impone filtri o limitazioni ai siti e può essere utilizzato per qualsiasi tipo di ricerca.

Tineye. Tineye è un motore di ricerca di immagini inverso con cui cercare la fonte di un’immagine. In questo modo è possibile scoprire il primo sito che l’ha pubblicata o da quale sito è partita la diffusione. Di conseguenza è utile per individuare l’affidabilità delle fonti di una notizia. Può essere un valido strumento d’aiuto quando c’è bisogno di recuperare le generalità.

Beemp3. Beemp3 è il motore di ricerca specializzato nell’indicizzare brani mp3 presenti sul web. Basta inserire un cantante, un gruppo musicale o un genere nella barra di ricerca in alto per trovare i brani scaricabili tra migliaia di siti normalmente non accessibili o nascosti alla ricerca di Google per restrizioni.

MegaSearch. MegaSearch indicizza tutti i file pubblici chiamato MegaSearch ovvero film, musica, libri, fumetti e senza visitare siti specializzati. In questo modo è possibile recuperare il materiale condiviso tramite il servizio Mega scaricando alla massima velocità e senza alcun limite film, serie TV, programmi e libri. Molti dei contenuti pubblicamente su Mega vengono indicizzati su siti pieni di pubblicità e di link su cui cliccare per poter proseguire, con il rischio di aprire una marea di pagine pubblicitarie e rimanere con il PC infetto.

JustWatch. JustWatch permette di sapere dove vengono trasmesse le serie TV più famose o i film del momento sulle principali piattaforme di streaming legale. In questo modo è possibile pianificare l’acquisto di un abbonamento mensile a uno dei servizi supportati: se la serie TV e i film preferiti sono su Netflix è ad esempio potrai sottoscrivere l’abbonamento con 14 giorni di prova gratuita così come su Now Tv, Amazon prime Video, Infinity e Premium Play.