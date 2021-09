Il primo fenomeno internet che possiamo definire un meme a fare il giro del mondo è stato forse Baby Cha Cha, chiamato anche The Dancing Baby oppure Oogachaka Baby. Si tratta di un bambino realizzato grossolanamente in grafica 3D che balla vestito soltanto del proprio pannolino sulle note di Hooked on a feeling dei Blue Suede. La clip video divenne un tale tormentone da finire anche in uno storico telefilm di allora, Ally McBeal. Ma come fare a creare meme divertenti in maniera veloce? Ecco alcune delle app più interessanti?

ILoveIMG

ILoveIMG è un editor semplice da usare ma di livello leggermente superiore rispetto agli altri siti in circolazione. In Home scegliere Crea meme, in basso a destra. Caricare l’immagine o seleziona un template. Possibile anche richiamare un meme famoso utilizzando il motore di ricerca interno delle immagini, mentre è possibile caricare gli sfondi direttamente da Dropbox o Google Drive. Il testo può essere formattato in base a diversi parametri come posizione, font, grandezza, colore eccetera. Ed è possibile decidere se inserirlo all’interno o all’esterno del meme. Tra le altre cose, ILoveIMG consente di aggiungere altre immagini nei template disponibili, per creare qualcosa di nuovo. Volendo è possibile condividere il meme sui social direttamente dal sito.

Meme Generator Free

Tra le app per smartphone, Meme Generator Free è fra le più popolari. Offre oltre 1.000 meme in alta definizione e la possibilità di usare le immagini in galleria, senza limitazioni sui salvataggi. Possibile aggiungere sticker e un font personalizzato. Tra le opzioni più originali c’è quella per unire insieme più meme e crearne uno enorme. Le immagini non sono coperte da copyright e l’app non pubblica automaticamente i meme salvati. Infine, è sempre aggiornata.

Meme Soundboard

Se un meme non è completo senza audio, Meme Soundboard offre tanti effetti sonori e qualche gioco per passare il tempo. I suoni non possono però essere scaricati o condivisi e le voci sono solo in inglese, ma risulta molto facile e divertente da usare.

Memegen di Imgur

Esistono molti servizi per creare meme online senza scaricare nulla sul PC. Uno dei migliori per la sua immediatezza è MemeGen. Basta scegliere un meme da personalizzare tra quelli più in voga, direttamente in home page, cliccando su select a default meme. Oppure creane uno nuovo partendo da una immagine con upload new background. Dopo aver scritto il testo scegliere make this meme. Possibile scaricare l’immagine per condividerla.