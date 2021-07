Con watchOS 8 è possibile impostare timer multipli su Apple Watch e assegnare a ciascuno un’etichetta specifica con Siri. Apple Fitness+ amplia la sua offerta in watchOS 8 con il supporto per la modalità picture-in-picture e nuovi filtri.

Adesso è possibile interrompere e riprendere un allenamento in corso da qualsiasi dispositivo. Fitness+ introduce una nuova serie di allenamenti con Jeanette Jenkins e un’altra ispirata ad artisti famosi, con allenamenti al ritmo delle playlist di Lady Gaga, Jennifer Lopez, Keith Urban e Alicia Keys.

Con watchOS 8 sono di più le app compatibili con il display Sempre attivo, tra cui Mappe, Mindfulness, In riproduzione, Telefono, Podcast, Cronometro, Timer, Memo Vocali e altre ancora. watchOS 8 aiuta gli sviluppatori a mantenere attive e rilevanti le loro app con una nuova API Always-On per app terze parti.

Nuovi servizi su Apple Watch con watchOS 8

Configurazione famiglia con watchOS 8 introduce la possibilità di aggiungere le tessere dei mezzi di trasporto a Hong Kong, in Giappone e in alcune città cinesi e statunitensi, mentre Calendario e Mail includono ora l’opzione di aggiungere un account Google. Per assistere chi ha disabilità agli arti superiori, AssistiveTouch permette di usare Apple Watch con un braccio rilevando i gesti delle mani, così si può interagire senza toccare il display.

Grazie ai sensori di movimento integrati, l’utente può rispondere alle chiamate in arrivo, controllare un puntatore di movimento onscreen e visualizzare un menu di azioni per accedere a Centro notifiche, Centro di Controllo. L’app Meteo supporta le notifiche sulle condizioni estreme, che mostrano le allerte del governo su determinati eventi meteorologici di grande entità. L’app fornisce anche allerte sulle precipitazioni nella prossima ora.

La nuova app Find Items su Apple Watch permette di trovare gli oggetti taggati usando la rete Dov’è, mentre la nuova app Find Devices aiuta a localizzare i dispositivi Apple smarriti su cui è stato effettuato l’accesso con lo stesso ID Apple. La nuova versione dell’app Musica consente di condividere brani, album e playlist tramite Messaggi e Mail, e di ascoltare musica e radio da un unico posto.

La developer beta di watchOS 8 è disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com. La beta pubblica sarà invece disponibile per gli utenti watchOS su beta.apple.com. La release finale sarà scaricabile in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 3 o modelli successivi abbinati a un iPhone 6s o modelli successivi con iOS 15.