GarageBand per iOS e iPadOS include nuovi pacchetti di suoni curati da artisti e producer. Con due nuove Remix Session, l’utente può apprendere l’arte del remix nell’app guardando i video di istruzioni passo passo basati sulle hit di Dua Lipa e Lady Gaga. Chi fa musica ha anche a disposizione sette nuovi Producer Pack con ritmi, loop e strumenti creati per GarageBand da Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch, e Trakgirl.

E c’è anche un Producer Pack aggiuntivo realizzato in accompagnamento alla nuova docuserie Apple Original “Watch the Sound With Mark Ronson” per consentire al pubblico di sperimentare con suoni ispirati alla musica presente nel programma.

Dua Lipa e Lady Gaga, remix per GarageBand

Le nuove Remix Session e i nuovi Producer Pack sono disponibili come download gratuito dalla libreria suoni di GarageBand 2.3.11, l’ultima versione dell’app per iOS e iPadOS. Diventa ora facile imparare a remixare un brano in GarageBand grazie a due Remix Session in app che vedono come protagoniste Dua Lipa e Lady Gaga.

Ogni sessione include video in cui le artiste raccontano il dietro le quinte di successi come “Break My Heart” (Dua Lipa) e “Free Woman” (Lady Gaga), e istruzioni passo passo fornite da Creative Pro di Apple Retail per remixare una versione Live Loops dei due brani in GarageBand. Durante queste sessioni diventa possibile interagire con il pezzo come farebbe l’artista in studio e ascoltare separatamente voce, sezione ritmica e singoli strumenti. Con gli strumenti Touch e le migliaia di Apple Loops a disposizione in GarageBand, si può reinventare il brano in chiave Hip Hop o EDM, o a combinare i suoi suoni.

Ogni Producer Pack contiene loop, ritmi, strumenti, kit percussioni, patch di synth e campioni liberi da diritti d’autore che riflettono il suono e lo stile di ogni producer. Ci sono anche video in app in cui ogni producer rivolge parole di incoraggiamento a chi è agli inizi e parla del suo processo creativo.

Nella nuova docuserie Apple Original “Watch the Sound With Mark Ronson”, l’artista e produttore Mark Ronson, vincitore di un Oscar e svariati Grammy, esplora i punti di contatto tra tecnologia e innovazione musicale. L’esclusivo Producer Pack “Watch the Sound With Mark Ronson” in GarageBand permette di arricchire l’esperienza facendo pratica con le versioni per GarageBand delle tecnologie musicali di cui si parla in ogni episodio, come campionatori, drum machine, sintetizzatori, riverberi, effetti vocali e distorsori.