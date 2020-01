A grandi passi verso la diffusione dello standard 5G in Italia. C’è ancora molto da lavorare considerando che non tutte le città italiane, grandi o piccole che siano, sono attualmente coperte. E allo stesso tempo gli stessi operatori telefonici stanno muovendo soltanto adesso i primi passi. Ma sono già sufficiente sia per farsi un’idea di prezzi e tariffe e sia per testare questa nuova tecnologia che promette meraviglie per utenti e per aziende.

Vodafone è stato tra i primi operatori ha puntare su questa soluzione e ha realizzato la Giga Network 5G, oggi presente a Milano, Roma, Bologna, Torino e Napoli. I lavori sul nuovo standard di quinta generazione proseguono, tanto che Vodafone ha annunciato il raggiungimento entro l’anno di altre 100 città italiane. Nel frattempo, chiunque risieda in una di queste grandi città e possieda un dispositivo abilitato può viaggiare alla velocità della rete 5G se ha attivato una delle seguenti promozioni.

Migliori offerte Vodafone 5G

Infinito, Infinito Gold Editon e Red Unlimited Smart. La promozione 5G Vodafone Infinito regala GB, minuti (anche in Europa) e SMS illimitati al prezzo di 26,99 euro. Incluso anche l’abbonamento di un anno a Tidal Premium (poi 8,99 euro al mese). Vodafone Infinito mette a disposizione 1.000 minuti per telefonare fuori dall’Unione europea e 1 GB di traffico roaming al di fuori dei Paesi dell’Unione europea.

La velocità di connessione arriva fino a 2 Gbps. La promozione Infinito Gold Edition di Vodafone si differenzia rispetto alla versione base in tre punti: il doppio del traffico roaming fuori dall’Unione europea (2 GB), fino a 10 Gbps di velocità su rete 5G e 12 mesi di abbonamento a Vodafone TV (poi 4,99 euro al mese). Il costo è di 29,99 euro al mese. La terza offerta 5G di Vodafone è la Red Unlimited Smart, disponibile a 18,99 euro al mese: 40 GB di Internet a disposizione (anziché 20 GB), con minuti e SMS illimitati.

Senza limiti anche le chiamate verso i Paesi appartenenti all’Unione europea. Giga illimitati anche per l’utilizzo delle app WhatsApp, Google Maps, Instagram e Spotify. Inclusi in tutte e tre le offerte Vodafone 5G anche il servizio Smart Passport+ e 1 GB di riserva che consente agli utenti di continuare a navigare alla velocità su Internet nonostante abbiano terminato i GB mensili della loro promozione. Come le altre due promozioni Infinito e Infinito Gold Editon, anche Red Unlimited Smart richiede un dispositivo abilitato allo standard 5G.