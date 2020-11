Apple ha annunciato i vincitori della seconda edizione degli Apple Music Awards, che celebrano gli artisti più innovativi del 2020 e il loro impatto sulla cultura globale. I riconoscimenti rendono omaggio ai traguardi raggiunti in campo musicale in cinque diverse categorie.

I vincitori dei premi Global Artist of the Year, Songwriter of the Year e Breakthrough Artist of the Year sono stati selezionati dalla redazione di esperti e trendsetter mondiali di Apple Music. I premi Top Song of the Year e Top Album of the Year sono invece basati sui dati di streaming e rispecchiano quello che gli abbonati a Apple Music hanno ascoltato nell’ultimo anno.

Artist of the Year: Lil Baby. Nel 2020, Lil Baby si è affermato come uno dei più grandi nomi dell’hip-hop, con miliardi di ascolti in tutto il mondo e diverse tracce dell’album My Turn in cima alle classifiche di Apple Music. Pezzi come The Bigger Picture lo hanno consacrato fra le voci più autorevoli e autentiche della cultura giovanile. La sua esibizione durante l’evento Rap Life Live su Apple Music rimane uno dei momenti più intensi del 2020. Nel 2017 Lil Baby aveva già destato attenzione con il suo mixtape di debutto e oggi, nel 2020, si è affermato come star globale.

Breakthrough Artist of the Year: Megan Thee Stallion. Con due singoli numero uno in classifica e un album in uscita sembra non ci siano dubbi che per la rapper di Houston Megan Thee Stallion il 2020 sia stato un anno d’oro. Su Apple Music, il brano WAP in collaborazione con Cardi B e il remix di Savage con Beyoncé hanno totalizzato più di 300 milioni di ascolti a livello globale. Già distintasi fra gli artisti Up Next di Apple Music, l’artista sta vivendo il suo anno della svolta e noi pensiamo che sia solo l’inizio.

Songwriter of the Year: Taylor Swift. Taylor Swift è una delle cantautrici più famose e premiate, e il suo album folklore ne è la conferma. Scritto e registrato in isolamento durante i primi mesi della pandemia, folklore è balzato subito in cima alle classifiche degli album su Apple Music e ha stabilito il record per il maggior numero di ascolti totalizzati da un album pop nel giorno del lancio. Con le sue storie malinconiche di triangoli amorosi, fantasmi e traumi narrate in terza persona, è un album carico di lirismo.

Top Song of the Year: “The Box” di Roddy Ricch. Il brano The Box di Roddy Ricch è stato il singolo di maggior successo e più ascoltato dell’anno. A oggi ha totalizzato più di 460 milioni di ascolti su Apple Music, ispirato meme ed è rimasto in classifica più settimane di qualsiasi altro brano uscito nel 2020.

Top Album of the Year: “Please Excuse Me for Being Antisocial” di Roddy Ricch. Nella scia del successo di The Box, l’album d’esordio del rapper di Compton, Please Excuse Me for Being Antisocial, ha totalizzato più di 1,5 miliardi di ascolti su Apple Music dalla sua uscita.