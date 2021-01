Non tutti i profili di Instagram possono inserire link a pagine esterne perché occorre raggiungere almeno 10.000 follower. Tuttavia è verosimile credere che tantissimi utenti abituali di questo social network abbiano visitato molti link di Instagram. Anche e soprattutto durante la visualizzazione delle storie degli account seguiti poiché – in questo caso – non ci sono limiti e condizioni per il loro inserimento. Succede però che si perde traccia dei siti visitati perché la navigazione è continua. Come fare allora a trovarli? Come vedere i link visitati su Instagram? Come rintracciare la cronologia?

Instagram, come vedere la cronologia dei siti

Bastano pochi passaggi per vedere la cronologia dei siti visitati? I passaggi da seguire sono pochi e semplici. Innanzitutto occorre aprire l’app Instagram dal proprio smartphone Android. Chi non l’ha installato può scaricarlo dal Google Play Store. A quel punto andare sul profilo facendo tap sul pulsante in basso a destra. Dopodiché premere il pulsante con le tre strisce che si trova nella parte in alto a destra ed entrare nella sezione dell’attività. Proprio in questa parte dell’app è possibile vedere la cronologia di Instagram ovvero tutte le pagine web visitate all’interno del social network.

Come eliminare la cronologia dei link su Instagram

Così come è semplice rintracciare la cronologia, allo stesso modo è semplice eliminarla. Ma prima di procedere con la cancellazione bisogna fare presente che non è più possibile recuperarla. Anche in questo caso, la procedura è immediata. Occorre entrare nella sezione dell’attività, individuare il link che si desidera eliminare individualmente e tenerlo premuto. Toccare quindi Nascondi e il gioco è fatto. Questo passaggio elimina i collegamenti individualmente su Instagram.

Non bisogna lasciarsi ingannare dalla parola Nascondi perché non è più possibile cercare i link in altro modo. Ancora più precisamente, la cronologia dei collegamenti viene rimossa dal lato utente e non da quello Instagram.

Il processo per eliminare l’intera cronologia dei collegamenti una volta per tutte è altrettanto semplice. Per farlo bisogna entrare nella sezione dell’attività e premere il pulsante Nascondi cronologia link che si trova sul lato Link visitato. Si tratta della sola cosa da fare per eliminare l’intera cronologia dei collegamenti. Solo a questo punto non è più possibile recuperare alcuno dei link che hai visitato all’interno di questo social network.