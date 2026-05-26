Monopattini elettrici: quali mezzi sono soggetti a targa digitale e cosa cambia dal 16 maggio 2026

, lesu strada in Italia si sono fatte molto più severe, segnando un nuovo passo verso la sicurezza urbana e l’identificazione dei mezzi. Il recente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce l’obbligo per ogni proprietario di dotare il proprio monopattino di une di una polizza assicurativa dedicata. Questo cambiamento si inserisce in un quadro normativo che, attraverso strumenti digitali e nuovi canali amministrativi, punta a ridurre l’anonimato di questi veicoli e a garantire una. L’obbligo si applica in modo trasversale, senza distinzioni tra mezzi vecchi o nuovi, e coinvolge anche chi utilizza il monopattino per spostamenti occasionali.

Le nuove disposizioni normative stabiliscono che l’obbligo di dotazione della targa digitale riguarda tutti i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica destinati alla circolazione su strade e aree pubbliche italiane. Non sono previste eccezioni né per l’anno di acquisto, né per la potenza o la tipologia del mezzo: sia i modelli appena acquistati sia quelli già in circolazione devono risultare regolarmente identificabili secondo i nuovi standard.

Le principali novità rispetto al quadro precedente sono:

La necessità di registrare ogni monopattino presso la piattaforma telematica istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

L’associazione del contrassegno direttamente alla persona proprietaria (non più solo al veicolo);

La richiesta della targa tramite modalità esclusivamente digitali;

L’abolizione del concetto di monopattino “giocattolo” nella circolazione urbana: ora ogni mezzo rientra nel regime dei veicoli soggetti a riconoscimento;

La necessità di assicurazione obbligatoria, con scadenza posticipata di due mesi rispetto all’introduzione della targa;

L’obbligo di casco e di rispetto di limiti di velocità e dotazioni tecniche.

A far data dal 16 maggio 2026, circolare senza targa digitale espone a sanzioni, con controlli progressivamente più capillari da parte delle autorità preposte. L’obiettivo perseguito dal legislatore è duplice: da una parte favorire la responsabilità personale nella gestione dei veicoli, dall’altra facilitare l’individuazione certa dei responsabili in caso di incidente o infrazione.

Come richiedere la targa digitale per il monopattino: procedura online, documenti e costi

L’iter per l’ottenimento della targa digitale è interamente digitalizzato e si svolge tramite la piattaforma ufficiale “Gestione pratiche online” raggiungibile dal Portale dell’Automobilista. L’accesso avviene tramite SPID di secondo livello o Carta d’Identità Elettronica (CIE), garantendo la massima sicurezza nell’identificazione del richiedente.

I passaggi da seguire sono:

Registrazione sulla piattaforma e creazione del profilo personale ;

; Compilazione del modulo online , con inserimento dei dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, residenza) e dei dati tecnici riguardanti il monopattino (marca, modello, numero di serie o identificativo, eventuali documenti di acquisto);

, con inserimento dei dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, residenza) e dei dati tecnici riguardanti il monopattino (marca, modello, numero di serie o identificativo, eventuali documenti di acquisto); Pagamento del costo di emissione tramite sistema PagoPA (contrassegno: 8,66 euro; spese totali comprese imposte e diritti: tra 33 e 38 euro);

Scelta della modalità di ritiro: presso un ufficio della Motorizzazione, uno studio di consulenza automobilistica oppure spedizione a domicilio (secondo disponibilità delle opzioni);

Download e conservazione delle ricevute digitali della domanda e del pagamento.

Per i minori di 14 anni, la richiesta deve essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale. Le imprese e gli studi di consulenza seguono procedure analoghe, accedendo con credenziali dedicate. Il contrassegno è un adesivo plastificato non rimovibile, resistente e difficile da contraffare, da apporre in modo visibile (di norma sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo).

Associazione tra targa digitale e assicurazione: obblighi, scadenze e implicazioni pratiche

L’obbligo assicurativo per i monopattini entra in vigore dal 16 luglio 2026, con una finestra di adeguamento distinta rispetto a quella per il contrassegno digitale. Ogni proprietario è chiamato a stipulare una polizza di responsabilità civile (RC) che copra i danni causati a terzi durante la guida. Il costo della copertura annuale varia tra i 25 e i 150 euro a seconda della compagnia assicurativa e delle garanzie opzionali incluse.

Tutte le informazioni assicurative vengono collegate in modo automatico al codice identificativo della targa;

La piattaforma digitale del MIT è interoperabile con i sistemi ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per garantire la tracciabilità in tempo reale della copertura assicurativa;

In caso di uso saltuario da parte di diversi membri di una famiglia, è necessario concordare con la compagnia la corretta intestazione della polizza e la sua effettiva estensione agli utilizzatori.

La coincidenza dei dati anagrafici tra targa digitale e assicurazione è essenziale: ogni errore o mancanza di aggiornamento può comportare l’invalidità della copertura e l’esclusione dalla possibilità di essere risarciti in caso di sinistro. In caso di cambio proprietario, la targa deve essere richiesta nuovamente, garantendo la piena conformità normativa.

Sanzioni, controlli e gestione di furto o smarrimento del contrassegno

Il mancato rispetto delle nuove norme implica sanzioni amministrative tra 100 e 400 euro. Le forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie locali) sono abilitate a verificare la regolarità dei mezzi tramite accesso diretto alla piattaforma telematica:

Mancanza di targa digitale visibile durante la circolazione su strada;

Contrassegno non correttamente associato all’assicurazione obbligatoria;

Targa applicata in posizione non regolamentare o indecifrabile.

Il sistema digitale consente di segnalare tempestivamente furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno. In caso di perdita, il proprietario ha l’obbligo di comunicare tramite la piattaforma e, per furto, di depositare denuncia presso le autorità entro 48 ore. È previsto il rilascio di un nuovo contrassegno e la cancellazione di quello precedente.

La centralizzazione dei dati riduce rischi di frodi e permette una più efficiente gestione delle situazioni critiche, come cambio di proprietà o cessione del mezzo.

Privacy e gestione dei dati personali nella richiesta della targa digitale

Il trattamento dei dati personali rispetta i principi di trasparenza e proporzionalità, secondo quanto richiesto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mantiene il controllo esclusivo sulla gestione delle informazioni, assicurando la conformità con il GDPR e garantendo che:

Siano utilizzate esclusivamente le informazioni strettamente necessarie al rilascio e controllo del contrassegno;

Le procedure di autenticazione digitale (SPID/CIE) sostituiscano verifiche ridondanti con altri sistemi anagrafici;

Gli utenti possano esercitare i propri diritti, come previsto dall’informativa privacy rilasciata in piattaforma.

L’accesso ai dati per l’identificazione dei veicoli è previsto solo per personale autorizzato, garantendo sicurezza e tracciabilità delle informazioni.

Prospettive future per la regolamentazione dei monopattini elettrici

L’introduzione della targa digitale e dell’assicurazione rappresenta solo la fase iniziale di una regolamentazione progressiva della micromobilità urbana. Le future evoluzioni normative potrebbero coinvolgere ulteriori ambiti, come l’introduzione di limiti più rigorosi di velocità, nuove dotazioni obbligatorie, criteri più puntuali per l’accesso a zone urbane sensibili e l’estensione delle regole ad altri dispositivi come biciclette a pedalata assistita.

L’utilizzo del sistema digitale permetterà di raccogliere dati utili sia per finalità statistiche che per la gestione più efficiente dei servizi di flotte condivise e del contrasto ai furti. La crescente attenzione verso la sicurezza e la responsabilizzazione degli utenti lascia prevedere che il settore sarà oggetto di ulteriore aggiornamento legislativo, sostenuto dal dialogo costante tra istituzioni, produttori e associazioni di tutela dei consumatori.