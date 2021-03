Samsung ha dato il via alla vendita di Neo QLED, la line up premium in 4K e 8K che vede l’introduzione di una tecnologia display per migliorare l’esperienza visiva. I modelli tra cui scegliere sono QN900A, QN800A, QN95A, QN90A e QN80A. Punto in comune è il design ultra slim di 15 mm di spessore, e il top di gamma QN900A, con un form factor innovativo, grazie all’Infinity Screen offre un’esperienza visiva più coinvolgente con la rimozione della cornice e lasciando fino al 99% dello schermo alle immagini.

La Slim One Connect Box, presente anche nel modello 4K QN95A, rappresenta un sistema di gestione dei cavi che può essere collegato alla base del televisore, consentendo un’installazione più semplice e un’estetica pulita, mentre la staffa Slim Fit Wall-Mount consente di appendere il TV senza spazi tra il dispositivo e la parete.

Caratteristiche e prezzi Samsung Neo QLED 2021

Samsung ha dato vita alla tecnologia Neo QLED per migliorare l’esperienza visiva grazie al processore quantistico Neo Quantum che permette di ottimizzare qualsiasi segnale utilizzando fino a 16 diversi modelli di rete neurale, e dai nuovi Quantum Mini LED di dimensioni pari a 1/40 dei LED tradizionali, per canalizzare la luce dove serve ed esaltare il contrasto. Il tutto controllato con la tecnologia Quantum Matrix, che dosa l’intensità luminosa per immagini più profonde. Con neri più intensi e profondi e una tecnologia sempre più smart, Neo QLED offre immagini più realistiche.

QN900A, QN90A E QN95A propongono la Expert Calibration: ciascun pannello che esce dalla produzione viene calibrato nel bilanciamento del bianco e nei colori da un esperto Samsung. Neo QLED 8K e 4K offrono diverse funzionalità audio premium per un’esperienza immersiva: Object Tracking Sound (OTS) Pro, su QN900A, utilizza un software basato sull’AI per far coincidere il suono con il movimento degli oggetti sullo schermo, con 80W di potenza e 6.2.2 canali, mentre la tecnologia SpaceFit Sound analizza l’ambiente in cui è installato il TV per produrre un suono su misura per la stanza in cui si trova.

I modelli 2021 Neo QLED 8K e 4K di Samsung offrono funzionalità smart che arricchiscono il ruolo della TV. Tra le nuove funzionalità si segnalano l’integrazione con Google Duo, grazie a cui utilizzare il proprio smartphone per avviare una videochiamata di alta qualità sul TV; Home Office, con la possibilità di utilizzare il proprio Neo QLED come un PC, grazie al pacchetto Microsoft 365 e Teams integrato; Game Mode, con la funzione Ultrawide GameView che offre la possibilità di giocare sia in 21:9 che in ultrawide a 32:9, consentendo grazie a un campo visivo più ampio, di non perdere nessun istante dell’azione. Sul fronte prezzi, la proposta è la seguente: