Come funziona la tecnologia Tri-Fuel: meccanica, alimentazione e gestione elettronica

Nel panorama automobilistico odierno, lasta guidando la crescita di tecnologie alternative rispetto alle tradizionali motorizzazioni termiche. Lerappresentano l’ultima evoluzione di questa tendenza, unendoper fornire un equilibrio trae autonomia estesa. Un esempio emblematico di questa nuova generazione di veicoli è la Kia Niro, che integra sapientemente l’alimentazione a benzina, la propulsione elettrica e il GPL. Questa combinazionegarantito dalle più moderne tecnologie ibride. Non si tratta semplicemente di una moda, ma delper rispondere ai nuovi bisogni degli utenti. L’arrivo delle tri-fuel si traduce così in un’offerta che promettesu ogni chilometro percorso.

Alla base della tecnologia tri-fuel vi è l’integrazione sinergica di tre diverse fonti di energia: un motore termico alimentato a benzina, un impianto a GPL e una componente elettrica che interviene per aumentare l’efficienza, specialmente in ambito urbano ed extraurbano. Nel caso della Kia Niro, il sistema si compone di un motore 1.6 GDI quattro cilindri abbinato a un motore elettrico da 43,5 CV, per una potenza massima di 129 CV nella versione a benzina e 126 CV a GPL.

La gestione elettronica rappresenta il vero cuore pulsante:

Centralina dedicata che ottimizza l’alternanza tra energia elettrica, consumo di benzina e sfruttamento del GPL.

che ottimizza l’alternanza tra energia elettrica, consumo di benzina e sfruttamento del GPL. Passaggio automatico tra una fonte e l’altra grazie a sistemi di commutazione digitale , senza che il guidatore percepisca differenze tangibili alla guida.

, senza che il guidatore percepisca differenze tangibili alla guida. Paddle al volante per la gestione della frenata rigenerativa e, cambiando modalità, anche delle marce in modalità Sport.

Gli interventi strutturali, come l’installazione della bombola GPL (generalmente da 40 litri), sono realizzati in modo da non compromettere lo spazio nella zona bagagli, spesso sacrificando solo la ruota di scorta. Il bocchettone del GPL viene posizionato accanto a quello della benzina per facilitare la manutenzione e il rifornimento.

L’impianto GPL è fornito da aziende leader del settore (come BRC, integrata direttamente nel processo produttivo in collaborazione con Westport Fuel System Italia), mentre la batteria agli ioni di litio da 1,32 kWh consente

il recupero di energia nelle fasi di decelerazione. Il tutto si traduce in una strategia intelligente che minimizza i consumi e le emissioni senza penalizzare la fluidità di utilizzo.

Consumi reali e autonomia: prova su strada della Kia Niro Tri-Fuel

Uno dei parametri più attesi dai potenziali acquirenti riguarda i consumi nel mondo reale e l’effettiva autonomia. I test su strada condotti sulla Kia Niro tri-fuel confermano valori da primo della classe sia per quanto riguarda le percorrenze sia per l’economicità d’esercizio. Secondo i dati raccolti, l’autonomia massima combinata raggiunge agevolmente i 1.600 km, sfruttando sia benzina sia GPL, mentre il solo pieno di quest’ultimo permette percorrenze superiori ai 680 km reali.

Tipo di percorso Consumo Autonomia Urbano-extraurbano misto 6,5 l/100 km (15,3 km/l) 612 km Autostrada 7,3 l/100 km (13,6 km/l) 544 km “Economy run” 4,0 l/100 km (25 km/l) 1.000 km Valore medio “reale” GPL 5,1 l/100 km (19,61 km/l) 784 km (pieno)

Il riscontro economico è altrettanto favorevole: a un prezzo medio attuale del GPL di 0,74 euro/litro, il costo per 360 km è stato di appena 13,57 euro. In proporzione, con una spesa di 20 euro, si percorrono sino a 530 km, mentre il valore mensile per un tragitto di 800 km oscilla intorno ai 30 euro. Nel corso delle prove, il passaggio da una fonte di alimentazione all’altra avviene senza interruzione di potenza, mantenendo prestazioni e comfort stabili.

La scelta di un impianto “di fabbrica” garantisce inoltre l’omologazione europea e la copertura della garanzia ufficiale fino a 150.000 km o 7 anni, un vantaggio non trascurabile in termini di affidabilità.

Prestazioni, comfort e abitabilità a confronto

La combinazione dei tre sistemi di alimentazione non va a intaccare l’esperienza d’uso quotidiana. In marcia si apprezza l’erogazione fluida, la reattività dello sterzo e la silenziosità complessiva quando opera la modalità elettrica. La presenza del cambio automatico doppia frizione a sei rapporti (DCT) permette di sfruttare una guida rilassata in città e stabile nei lunghi tragitti.

L’abitacolo della Kia Niro, realizzato con materiali piacevoli al tatto e dotato di sedili ergonomici, garantisce comfort sia per il conducente sia per i passeggeri. Gli spazi sono ottimizzati per offrire un ampio margine alle gambe anche nei sedili posteriori, aspetto particolarmente apprezzabile durante lunghi viaggi. Il bagagliaio, con una capacità tra 425 e 451 litri, resta competitivo pur dovendo ospitare la bombola del GPL sotto il piano di carico, senza sacrifici evidenti sulla praticità di carico.

Performance: 0-100 km/h in 11,3 secondi, velocità massima di 160 km/h.

0-100 km/h in 11,3 secondi, velocità massima di 160 km/h. La potenza si attesta su valori ottimali per la categoria (129 CV benzina, 126 CV GPL), e la perdita di prestazioni nel passaggio una fonte all’altra è quasi impercettibile.

Unico aspetto da segnalare, la rumorosità percepita in accelerazione decisa e la maggiore presenza di vibrazioni quando il motore termico subentra a quello elettrico.

Nel confronto con altre vetture full-hybrid o GPL, la soluzione tri-fuel emerge per la sua capacità di offrire prestazioni equilibrate e maggiore autonomia, rispetto alle alternative tradizionali. L’esperienza in abitacolo risulta piacevole e la dotazione di comfort (climatizzatore bi-zona, portellone elettrico, strumentazione digitale) si posiziona nella fascia alta del segmento C-SUV.

Vantaggi economici e manutenzione: costi, incentivi e affidabilità

Uno degli argomenti di maggiore interesse è l’impatto economico positivo per l’automobilista. La Kia Niro tri-fuel, grazie al costo ridotto del GPL e all’ottimizzazione elettronica dei consumi, consente risparmi consistenti anche su lunghissime percorrenze, come testimoniato da chi compie molti chilometri per lavoro.

Dal punto di vista dei costi di gestione:

Il prezzo di listino parte da 34.450 euro , con una differenza di circa 2.000 euro rispetto alla corrispondente variante solo ibrida.

, con una differenza di circa 2.000 euro rispetto alla corrispondente variante solo ibrida. Sono disponibili incentivi regionali e nazionali cumulabili sia per l’ibrido sia per l’alimentazione GPL.

sia per l’ibrido sia per l’alimentazione GPL. Il bollo auto e le assicurazioni possono essere scontati a seconda della regione di immatricolazione, in virtù delle agevolazioni destinate alle auto ecologiche.

La manutenzione non presenta particolari criticità: la sostituzione dei filtri GPL è prevista ogni 130.000 km per circa 200 euro, le candele a 150.000 km (circa 50 euro), mentre la bombola deve essere cambiata, per legge, ogni 10 anni (circa 500 euro). Il sistema è garantito 7 anni/150.000 km anche per l’impianto a gas, con test di durata su 400.000 km effettuati dalla casa madre. Dati e regolamenti di riferimento sono quelli previsti dal Codice della Strada (art. 78) e circolari ministeriali sulle trasformazioni di impianti GPL.

Sicurezza, tecnologia di bordo e allestimenti disponibili

La dotazione di sistemi per l’assistenza alla guida della Kia Niro tri-fuel è in linea con i più recenti requisiti normativi europei, offrendo tecnologie avanzate per la sicurezza attiva e passiva. Tra le principali:

Frenata automatica d’emergenza

Mantenimento di corsia

Rilevatore di stanchezza del conducente

Cruise control adattivo

Sensori di parcheggio posteriori

A questi si aggiunge una strumentazione completamente digitale da 10,25″, integrata con il sistema di infotainment – seppur la connessione a smartphone avviene soltanto tramite cavo. Gli allestimenti si articolano su tre varianti (Business, Style ed Evolution), che differiscono per alcuni particolari di design e dotazione tecnologica.

La combinazione di sistemi elettrici, termici e GPL non compromette né la sicurezza né la versatilità degli equipaggiamenti. Le sospensioni multilink posteriori e i cerchi da 16 o 18 pollici completano un quadro orientato a offrire comfort di viaggio e sicurezza, posizionando la Niro tri-fuel tra le proposte più interessanti del 2026.