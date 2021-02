Fino a poco tempo fa per catturare le immagini delle trasmissioni televisive dei programmi preferiti era indispensabile usare nastro e videoregistratore. Oggi il processo è più semplice e se si desidera scaricare e archiviare un video Vimeo per uso personale è possibile farlo con convertitori online o software scaricabile.

Con una sola premessa: le leggi relative alla copia e alla distribuzione di materiale protetto da copyright variano in base alla località. I detentori dei diritti potrebbero aver imposto restrizioni varie e non permettere copie del proprio lavoro.

Vimeo, come scaricare video

Il modo più semplice per scaricare video da Vimeo è utilizzare un convertitore online. Occorre prestare attenzione alla scelta poiché non esiste alcuna garanzia sulla qualità dei download e alcuni tipi di questi servizi potrebbero avere annunci intrusivi. Tra i più popolari c’è OnlineVideoConverter per via della sua interfaccia facile da usare. Quando si utilizza la funzione Converti, il sito web potrebbe proporsi come convertitore YouTube, ma in realtà questo strumento di conversione e download funziona anche per i video Vimeo.

E allora, dopo essersi collegati alla piattaforma OnlineVideoConverter, occorre selezionare l’opzione Converti. Quindi trovare il video di Vimeo da scaricare e copiare l’url dalla barra degli indirizzi nel browser. A quel punto tornare a OnlineVideoConverter e incollarlo nella casella di testo bianca. Dopodiché occorre scegliere il formato video preferito dal menu a tendina in basso. Tra i più utilizzati c’è il formato MP4, il più universale. Dopo aver scelto il formato, fare clic sul pulsante Start di colore giallo.

Una volta completata la conversione del video Vimeo si presenta un’altra schermata in cui sono disponibili due opzioni per scaricare il filmato convertito: fare clic sul pulsante blu Download nella parte superiore della pagina per il download del video sul computer o usare il codice QR al centro della pagina per scaricare il video sul dispositivo mobile. In realtà c’è anche una terza opzione: salvarlo sullo spazio Dropbox.

Sebbene l’utilizzo di un convertitore online sia il metodo migliore per scaricare video Vimeo, esistono diverse alternative. Alcuni video su Vimeo potrebbero avere un pulsante di download sopra la descrizione per consentire di ottenere una copia dal sito stesso, ma di solito dipende dalle scelte dell’autore del caricamento originale.

Se quel pulsante non è presente, è possibile utilizzare software come 4K Video Downloader. Bisogna però scaricare e installare il programma sul PC o sul Mac, copiare l’url del video da scaricare, quindi aprire l’app e premere il pulsante Incolla nell’angolo in alto a sinistra. Nonostante la denominazione è possibile scaricare il video con risoluzioni diverse da 4K.