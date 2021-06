Con le nuove cuffie true wireless WF-1000XM4, Sony propone un design completamente nuovo, una nuova custodia di ricarica e un nuovo processore audio. Non solo, ma anche un nuovo materiale per gli auricolari e numerose altre funzionalità.

La superficie esterna circolare di ogni auricolare è un touchpad e utilizzando l’app Headphones Connect è possibile personalizzare la funzionalità di ciascuno. Possono controllare il volume e la riproduzione o passare dalla modalità di eliminazione del rumore a quella del suono ambientale attraverso la consueta combinazione di tocchi, pressioni e lunghe pressioni

Caratteristiche e prezzo Sony XM4

Sony ha abbandonato la solita scatola lucida per imballaggi riciclati realizzati con una speciale miscela di carta. Ciò rende la scatola più compatta e priva di plastica. La custodia di ricarica nera interna si collega tramite USB-C e introduce per la prima volta la ricarica wireless nella gamma WF-1000X per la prima volta. Tutto ciò di cui si ha bisogno è un pad di ricarica Qi compatibile. Ed è anche possibile condividere la batteria con smartphone compatibili.

Sulla base di una combinazione di feedback dei clienti sull’XM3 e ricerche sull’orecchio umano, Sony ha optato per un corpo più rotondo che si trova più all’interno dell’apertura dell’orecchio. La finitura opaca su ciascun auricolare conferisce alle cuffie una sensazione convincente mentre i piccoli accenti attorno al microfono e ai fori del sensore aggiungono un piccolo tocco di colore. A tal proposito le nuove cuffie true wireless Sony XM4 sono disponibili in nero o argento.

Per assicurare una migliore vestibilità, Sony ha introdotto una nuova funzionalità accessibile tramite l’app Headphones Connect. L’app emette un segnale per avvisare che è necessario apportare modifiche o meno. Utile ad esempio se il suono è privo di bassi o c’è un rumore esterno che fuoriesce.

I nuovi auricolari di Sony sono dotati di un case più piccolo, ma la durata della batteria dell’XM4 è in realtà superiore rispetto all’XM3: 8 ore di gioco dagli auricolari con la cancellazione del rumore e il Bluetooth attivato. Secondo Sony, la custodia può fornire ulteriori 16 ore di carica. Tanto per far un confronto, gli AirPods Pro possono gestire 5 ore, il Sennheiser Momentum True Wireless 7 ore e gli auricolari Bose QuietComfort 6 ore.

Puoi sapere quanta autonomia è rimasta sia negli auricolari sia nella custodia, l’app Headphones Connect di Sony propone un promemoria quando la custodia scende al di sotto del 30% di carica. Come con tutti gli auricolari wireless, la durata della batteria può variare a causa di una serie di fattori diversi, come la qualità dei file in ascolto, la potenza del processore interno e il livello di volume. Il prezzo delle nuove cuffie true wireless Sony WF-1000XM4 è di 280 euro.