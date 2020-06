Il brand Xiaomi sta continuando la sua crescita registrando numeri di vendita sicuramente positivi anche in Italia. Il punto di forza del marchio cinese è il rapporto tra qualità e prezzo dei suoi prodotti. La serie Mi rappresenta il top di gamma Xiaomi ovvero terminali ad elevate prestazioni con a bordo avanzate tecnologie.

Con Mi 10, insieme alla variante Mi 10 Pro, Xiaomi alza l’asticella della competitività con la maggiore parte dei device di fascia alta. Andando a sbirciare al suo interno, il dispositivo è alimentato dal SoC Snapdragon 865 octa-core presente su entrambe le versioni, supportato dalla GPU Adreno 650, entrambi in grado di offrire prestazioni elevate e consumi migliori rispetto alla generazione precedente.

Xiaomi Mi 10, cosa c’è da sapere

A proposito di processori, con il benchmark Antutu 8 sfiora i 550.000 punti mentre il precedente Mi 9 si fermava a 440.000 punti. Lo display è un pannello Oled da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e una velocità di refresh pari a 90 Hz, in grado di supportare la tecnologia HDR10+.

Capitolo fotocamere, è presente un sensore da 108 megapixel su entrambi i modelli ma su Mi 10 il plus è la lente grandangolare da 13 megapixel e due sensori da 2 megapixel per la lente macro e il calcolo della profondità di campo. La versione Pro propine un sensore da 20 megapixel per il grandangolo, uno da 12 megapixel per lo zoom ottico 2x e uno da 8 megapixel per lo zoom ibrido 10X.

Altre differenze tra i due modelli vanno cercate nella batteria. Xiaomi Mi 10 è dotato di una da 4.780 mAh con ricarica wired e wireless a 30 W. Mi 10 Pro ha una batteria leggermente più piccola, da 4.500 mAh, ma con un sistema di ricarica ultraveloce da 50 W. Entrambi supportano anche la ricarica verso altri dispositivi (Reverse Wireless Charging) con una potenza pari a 10 W. Per quanto riguarda la connettività, la serie Mi 10 supporta Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC e 5G dual-mode.

La configurazione comprende 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di Storage, Android 10 nella personalizzazione MIUI v11. Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono già disponibili in Italia. Mi 10 Pro nelle colorazioni Alpine White e Solstice Grey, nella versione 8 GB e 256 GB al prezzo di 999,99 euro mentre Mi 10 nelle versioni 8 GB e 128 GB e 8 GB e 256 GB, nei colori Twilight Grey e Coral Green, rispettivamente al prezzo di 799,99 euro e 899,99 euro. Esiste anche la Explorer Edition con guscio posteriore trasparente.