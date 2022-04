Oppo Reno6 Pro è la punta di diamante dell’ultima famiglia di device del marchio. È uno smartphone performante per aspiranti digital creators e per coloro che vogliono realizzare contenuti professionali con la comodità di uno smartphone. A permettere questi risultati è il nuovo comparto fotografico, frutto di tecnologie avanzate, e dell’intelligenza artificiale. Ogni emozione può essere immortalata. Ma non è il solo device da considerare.

Il cinema finisce nel display

Con una fotocamera dal design innovativo, Samsung Galaxy S21 Ultra consente di girare video 8K di livello cinematografico e di catturare scatti di grande qualità. Dalla sua ci sono anche il processore più veloce e il vetro più resistente della serie Galaxy. La connettività 5G e una batteria che dura tutto il giorno lo trasformano invece nel più performante e versatile per le esigenze pretenziose.

Tecnologia nel formato compatto

La dimensione perfetta per stare nel palmo della mano o in tasca con la più recente tecnologia di Sony. Il nuovo modello Xperia 5 II offre la velocità e la precisione necessarie per catturare momenti magici con una messa a fuoco nitida e un’esposizione perfetta. L’innovazione introdotta dal Real Time Eye AF garantisce che la parte più espressiva del viso sia sempre al centro della scena ritratta.

Design premium e innovazione

OnePlus 9 Pro è il primo smartphone realizzato in collaborazione con Hasselblad. Inevitabile allora la presenza di una fotocamera di qualità superiore rispetto alle precedenti produzioni del marchio. Il device è impermeabile e supporta sia la ricarica rapida e sia quella wireless. Un software estremamente fluido e ricco di funzionalità come OxygenOS garantisce soddisfazione nell’esperienza d’uso.

Prestazioni ultra potenti

Prestazioni paragonabili a quelli degli smartphone premium per un impegno di spesa ridotto. Grazie alla spinta del processore Qualcomm, alla velocità 5G e a una lunga durata della batteria, Motorola Moto G100 è un device in grado di fare la differenza. Il display CinemaVision da 6,7 pollici offre un’esperienza di visualizzazione di alto livello, anche grazie a una velocità di refresh da ben 90 Hz.

Foto perfette in ogni occasione

Il nuovo Xiaomi 11T Pro monta un processore Snapdragon 888 octa core da 2,84 GHz, 8 GB di RAM. Lo smartphone è veloce e fluido, adatto anche per il gaming più impegnativo. Il comparto connettività si compone con il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e la porta infrarossi. Il sensore principale della fotocamera è da ben 108 megapixel. Funziona molto bene sia in modalità notturna sia in pieno giorno.