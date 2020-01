Sono numerose le infrastruttura di cloud computing dalle performance elevate che, associate a efficiente funzionalità e alla scalabilità ovvero all’ampliamento su richiesta delle risorse, ne fanno prodotti di prima fascia. Perché non occorrono più server dedicati, ma solo un elevata qualità del servizio.

Affidarsi al servizio di cloud computing significa non porsi alcun limite nel traffico, poter contare su server e storage di sicura affidabilità, avere la possibilità di scegliere fra più distribuzioni del sistema operativo, anche open source. Un altro punto di forza è la completa personalizzazione concessa all’utente.

Sempre più cloud computing

Ogni singolo aspetto può essere ritagliato su misura delle proprie esigenze. Il servizio offerto è totale e copre ogni richiesta: dai server di posta in arrivo e in uscita all’equipaggiamento di un sicuro antivirus o di un adeguato antispam fino alla presenza di un firewall all’altezza delle aspettative più alte.

Caratteristiche tecniche a parte, per le quali è costantemente attivo un servizio di assistenza, le coordinate seguite nella realizzazione di questa infrastruttura cloud sono la facilità d’uso e la trasparenza.

È sufficiente collegarsi in qualsiasi momento sul sito del provider di riferimento, indicare la configurazione del server cloud sulla base di alcuni indicatori (sistema operativo, CPU, memoria RAM, spazio disco, indirizzi IP, tipo di pannello di amministrazione e spazio backup) per ottenere un preventivo e attivare immediatamente il servizio desiderato. Anche i siti di dimensioni più contenute possono ottenere il supporto delle tecnologie di web hosting a un prezzo ridotto e senza arretrare di un solo passo sui terreni dell’innovazione, delle prestazioni, dell’affidabilità e dell’assistenza tecnica.

Chi sceglie una soluzione di questo tipo, infatti, oltre ai servizi di base (come la registrazione del dominio e il setup) potrà considerarsi al sicuro sotto numerosi aspetti. Il numero di caselle di posta elettronica (tutte protette e dotate di filtro contro lo spam), ad esempio, è illimitato. Spazio web e quantità dati di traffico, poi, sono selezionabili e modificabili sulla base delle richieste.

Nel pacchetto, fra l’altro, sono incluse le statistiche per monitorare gli accessi al sito e una sezione riservata a cui accedere inserendo username e password. E in caso di disagi non si viene mai lasciati soli. Gli specialisti assicurano un pronto intervento entro quattro ore dalla segnalazione del guasto e con reperibilità tutti i giorni dell’anno e per 24 ore.