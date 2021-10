Samsung Galaxy Z Flip3 si presenta con un design compatto e funzionalità premium. Il tutto in un contesto di personalizzazione del dispositivo, tra cui il form factor flessibile, una gamma creativa di accessori e la capacità di ottimizzare la loro esperienza mobile con One UI. Rispondendo a questa richiesta, Samsung sta estendendo le possibilità con nuove combinazioni di colori personalizzabili e una UX speciale che consente agli utenti di caratterizzare

il proprio dispositivo con la Bespoke Edition. Una volta effettuato l’ordine, i dispositivi vengono realizzati su misura e arrivano in una confezione in edizione speciale con un wallpaper Bespoke Edition e un display esterno che si abbinano ai colori del dispositivo per un look coordinato.

Cosa c’è di nuovo nel Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition

Per identificare le diverse opzioni di colore, Samsung ha mappato le tendenze cromatiche presenti e future e ha analizzato i trend socioculturali per anticipare i cambiamenti nelle preferenze e nelle esigenze dei clienti. Samsung ha anche testato migliaia di opzioni di colore e identificato le tonalità che si sarebbero integrate perfettamente a vicenda, indipendentemente dalla combinazione.

Il risultato è una tavolozza di 49 possibili combinazioni di colori per Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition. Gli utenti possono abbinare i colori per creare la propria combinazione, scegliendo le opzioni della cornice del telefono in nero o argento e i colori della scocca anteriore e posteriore in blu, giallo, rosa, bianco o nero.

Samsung offre anche la possibilità di attivare Bespoke Upgrade Care per gli utenti Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition affinché possano cambiare il colore del dispositivo. I possessori di Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition possono registrarsi per sostituire il pannello del dispositivo con nuovi colori su Samsung.com.

Possibilità di personalizzare la serie Galaxy Watch4

Via libera anche alla possibilità di personalizzare la serie Galaxy Watch4 presso il Galaxy Watch4 Bespoke Studio, mixando e abbinando una varietà di colori, dimensioni e stili di cinturino.

Gli utenti della serie Galaxy Watch4 dispongono di maggiori opportunità di personalizzazione attraverso l’ultimo aggiornamento del software che presenta una serie di nuovi stili per il quadrante, una funzione di rilevamento delle cadute che consente agli utenti di regolare la sensibilità e un nuovo movimento del polso che attiva le app e le funzioni preferite o più utilizzate. Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition permette anche di ricevere un anno di protezione Samsung Care+.