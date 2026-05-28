, la recente presentazione del nuovo modello della serie Dynasty di BYD ha suscitato un interesse eccezionale, a conferma di un trend di crescita che non conosce flessioni fra automobilisti alla ricerca di innovazione e sostenibilità. L’annuncio ufficiale, seguito dall’apertura delle prenotazioni, ha determinato una risposta

Design, dimensioni e comfort: un SUV di lusso da 7 posti

L’imponenza delle dimensioni è tra le peculiarità del nuovo modello Dynasty: con una lunghezza che supera i 5,3 metri, una larghezza prossima ai 2 metri e un passo di 3,13 metri, rappresenta una scelta ideale per chi esige spazio e versatilità. L’abitacolo, configurato per sette occupanti effettivi, propone uno schema modulare: la seconda e la terza fila offrono soluzioni flessibili tanto per la famiglia quanto per un utilizzo professionale. Oltre alla disposizione pratica dei sedili, la qualità percepita è assicurata da materiali pregiati, dettagli realizzati con attenzione maniacale e una dotazione di comfort avanzato. Spiccano il tetto panoramico a tutta lunghezza, la regolazione elettrica dei sedili anteriori (anche riscaldabili, ventilati e con funzione massaggio) e le soluzioni ergonomiche che facilitano sia l’accesso che le lunghe percorrenze.

Il bagagliaio, con capacità variabile grazie ai sedili abbattibili, raggiunge quasi 2.000 litri, superando molte rivali del segmento di fascia alta. L’equipaggiamento interno vanta tecnologia di ultima generazione: la plancia integra due grandi schermi digitali, elegante illuminazione ambientale e ampi vani portaoggetti. Anche la cura acustica, tramite doppi vetri e soluzioni per l’isolamento, conferma la vocazione premium dell’allestimento.

Tecnologie innovative: piattaforma Super e-Platform 1000V e sistemi di bordo avanzati

Uno dei tratti distintivi è la presenza della Super e-Platform 1000V, riferimento assoluto tra le architetture elettriche attualmente in commercio. Questo approccio tecnico permette di gestire ricariche ultraveloci, ottimizzando le performance grazie a una tensione record nel settore. Sono inoltre adottate batterie ad alta efficienza, con tecnologia litio-ferro-fosfato (LFP), scelta che aumenta sia la durata che la sicurezza nel tempo. La dotazione tecnologica è completata da sistemi di assistenza avanzata, tra cui sensori LiDAR posizionati sul tetto utili a garantire una copertura a 360° della scena stradale.

L’infotainment sfrutta un ampio touchscreen centrale ruotabile e interfaccia intelligente, affiancato da head-up display e sistemi di comando vocale naturali. Gli utenti apprezzano personalizzazione, velocità di risposta e la disponibilità di funzioni come il mirroring da smartphone e l’app store integrato. Numerosi servizi digitali possono essere gestiti da remoto tramite app dedicata, tra cui pianificazione della ricarica, climatizzazione previaggio e localizzazione veicolo.

Motorizzazioni, autonomia e prestazioni: elettrico puro e ibrido plug-in

La gamma propone due soluzioni di propulsione: la variante completamente elettrica, progettata per abbattere le emissioni, e quella ibrida plug-in, ideale per chi desidera la massima flessibilità nei lunghi viaggi. Nelle versioni EV, la potenza può raggiungere valori di 300 kW in configurazione a trazione posteriore, mentre nella declinazione a doppio motore si può superare quota 500 kW, offrendo accelerazioni da vera ammiraglia sportiva (0-100 km/h in meno di 4 secondi).

L’autonomia stimata, in base al ciclo CLTC, raggiunge i 950 km per la versione EV da 130 kWh, un dato che pone la vettura ai vertici del panorama internazionale; la controparte ibrida garantisce percorrenze ancora più estese grazie all’integrazione tra motore termico ed elettrico. Tutte le versioni condividono sospensioni pneumatiche adattive e sistemi di trazione intelligenti, abilità che si traducono in una gestione ottimale dei consumi anche sui percorsi più difficili.

Esperienza di guida e sicurezza: comfort e sistemi ADAS di ultima generazione

Il piacere di guida su questo SUV di grandi dimensioni è assicurato da sospensioni pneumatiche adattive, sterzo integrale posteriore e una raffinata regolazione delle modalità di marcia. La struttura robusta, combinata con le batterie LFP e pneumatici specifici, consente una stabilità inaspettata, mentre le manovre a bassa velocità sono facilitate dalle ruote posteriori sterzanti.

Il sistema di assistenza alla guida comprende un pacchetto ADAS avanzato: sensori LiDAR, telecamere, radar e algoritmi predittivi lavorano insieme per gestire cruise control adattivo, mantenimento corsia, assistenza al parcheggio, riconoscimento pedoni e frenata automatica d’emergenza. Tutti gli occupanti sono protetti da un sistema di airbag multipli e da dotazioni di sicurezza come l’accesso senza chiave, allarme integrato, monitoraggio degli angoli ciechi e dotazione di telecamere per sorveglianza continua anche durante le soste.

Ricarica ultraveloce e infrastrutture: il futuro della mobilità elettrica

Lo sviluppo della ricarica ultraveloce rappresenta uno degli argomenti chiave: grazie al sistema a 1.000 kW (1 MW), supportato dalla Super e-Platform, è possibile ricaricare la batteria dal 10% al 70% in meno di 5 minuti, offrendo una flessibilità finora sconosciuta per i viaggiatori frequenti. Il modello prevede la compatibilità con V2L (Vehicle-to-Load), consentendo l’alimentazione di dispositivi esterni e la ricarica bidirezionale, prospettiva interessante anche per l’integrazione nelle future smart grid domestiche.

L’infrastruttura di ricarica pubblica si sta evolvendo rapidamente, specialmente in Cina, ma la piena sfruttabilità delle più alte potenze attende una rete ancora più capillare. BYD, attiva anche nel supporto a partnership industriali per l’aumento delle stazioni ultra fast, contribuisce a definire scenari dove la sosta alla colonnina non sia più percepita come un limite.

Gamma, prezzi e posizionamento rispetto alla concorrenza

Il listino prevede un ampio ventaglio di allestimenti e livelli di motorizzazione, dalla versione a trazione posteriore a quella a doppio motore integrale. I prezzi indicativi sono compresi tra circa 32.500 e 41.500 euro secondo i dati di prevendita in Cina; nei paesi europei, laddove già disponibile la gamma Dynasty, il prezzo tende ad essere sensibilmente più alto, mantenendosi comunque competitivo rispetto a rivali come Mercedes EQE SUV, BMW iX e Tesla Model X.

Modello Prezzo base (euro) Posti Autonomia EV (km) BYD Great Tang 32.500-41.500 7 950 Mercedes EQE SUV 92.000 5 613 BMW iX 106.000 5 630 Tesla Model X 126.000 7 576

Il rapporto tra dotazione, spazio interno, tecnologia e prezzo rafforza il posizionamento del prodotto BYD tra le offerte più interessanti per chi ricerca valore e modernità.

Il ruolo di BYD Great Tang nel mercato globale dei SUV elettrici premium

Con il debutto internazionale della nuova generazione Dynasty, BYD dimostra la propria capacità di visione nella progettazione di SUV premium, rivolgendosi sia al pubblico cinese che a quello estero. In un comparto dominato finora dai marchi occidentali, l’innovazione sui powertrain elettrici, la cura artigianale degli interni e la “customer experience” digitale ridefiniscono l’approccio alla mobilità di fascia alta. La presenza su più mercati, unita alla rapidità nei tempi di consegna e al boom di prenotazioni ottenuto nelle prime settimane, segnala una fiducia crescente nella competitività della proposta BYD, che ha già saputo imporsi con contromosse tecnologiche come la ricarica megawatt.

Sarà la capacità di adattamento alle normative locali, la rapidità nella distribuzione e l’ulteriore evoluzione delle infrastrutture i fattori chiave per dare forma allo scenario elettrico dei prossimi anni, in cui i modelli Dynasty cercheranno di consolidare una posizione di primo piano nell’arena globale dei grandi SUV a zero emissioni.