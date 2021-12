Con il nuovo sistema operativo watchOS 8, l’app Foto è stata riprogettata e ora offre nuovi modi per visualizzare ed esplorare le raccolte; le Foto in primo piano e i Ricordi vengono sincronizzati su Apple Watch, e gli scatti possono essere condivisi tramite Messaggi e Mail. Gli utenti possono adesso impostare timer multipli e assegnare a ciascuno un’etichetta specifica con Siri.

L’app Contatti è adesso disponibile su Apple Watch, così sarà possibile sfogliare, aggiungere, modificare e condividere i contatti dall’app. Aumentano quindi le app compatibili con il display always-on, tra cui Mappe, Mindfulness, In riproduzione, Telefono, Podcast, Cronometro, Timer e Memo Vocali.

Nuove funzioni con l’aggiornamento watchOS 8

Per assistere al meglio chi ha disabilità agli arti superiori, AssistiveTouch con watchOS 8 permette di usare Apple Watch con un solo braccio rilevando i gesti delle mani, così si può interagire senza toccare il display. Grazie ai sensori di movimento integrati, l’utente può rispondere alle chiamate in arrivo, controllare un puntatore di movimento onscreen e visualizzare un menu di azioni per accedere a Centro notifiche, Centro di Controllo e tanto altro.

La nuova app Trova Oggetti su Apple Watch permette di trovare gli oggetti a cui è agganciato un AirTag o oggetti di terze parti compatibili tramite la rete Dov’è, mentre la nuova app Trova Dispositivi aiuta a localizzare i dispositivi Apple smarriti su cui è stato effettuato l’accesso con lo stesso ID Apple.

La nuova versione dell’app Musica consente di condividere brani, album e playlist tramite Messaggi e Mail, nonché di ascoltare musica e radio da un unico posto. L’app Meteo ora supporta le notifiche sulle condizioni meteo estreme, che mostrano le allerte del governo su determinati eventi meteorologici di grande entità.

L’app fornisce anche allerte sulle precipitazioni nella prossima ora e offre nuove complicazioni. Configurazione famiglia ora include la possibilità di aggiungere le tessere dei mezzi di trasporto a Hong Kong, in Giappone e in alcune città cinesi e statunitensi, mentre Calendario e Mail offrono l’opzione di aggiungere un account Google.

Full immersion è una novità che aiuta a ridurre le distrazioni filtrando le notifiche da app e persone in base a quello che si sta facendo al momento. Apple Watch si allinea in automatico con la full immersion impostata su iOS, iPadOS o macOS. È possibile configurare questa funzione in modo che si attivi in automatico in momenti specifici, per esempio attivando la full immersion Fitness quando si comincia un allenamento.

L’utente può usare nello stesso messaggio la scrittura a mano, la dettatura e le emoji, e nei messaggi dettati può anche modificare il testo che viene poi mostrato. Per aggiungere più personalità a un messaggio basta inserire una parola o una frase e scegliere tra le centinaia di GIF di tendenza.