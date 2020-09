Disponibile in cinque finiture (argento, grigio siderale, oro rosa, verde e celeste), iPad Air ha un design all-screen con un display Liquid Retina da 10,9 pollici, aggiornamenti per fotocamera e audio, un nuovo sensore Touch ID integrato nel pulsante superiore e il chip A14 Bionic. Il tablet è compatibile con la Magic Keyboard e con il suo design a inclinazione libera con trackpad integrato, con Smart Keyboard Folio e con le Smart Folio, oltre a Apple Pencil, che si aggancia magneticamente su un lato per ricaricarsi.

Il nuovo processore ha un design a 6 core per un aumento delle prestazioni che, secondo Apple, sono pari al 40%. Dalla sua c’è anche una nuova architettura grafica a 4 core per un miglioramento delle prestazioni grafiche del 30%.

Il chip A14 Bionic di iPad Air include il Neural Engine a 16 core capace di eseguire fino a 11 trilioni di operazioni al secondo. La combinazione di nuovo Neural Engine, acceleratori di machine learning nella CPU e GPU ad elevate prestazioni rende possibili esperienze on-device per riconoscimento delle immagini, apprendimento del linguaggio naturale e analisi del movimento.

Prestazioni iPad Air

iPad Air porta con sé una fotocamera frontale FaceTime HD da 7 megapixel e una fotocamera posteriore da 12 megapixel da utilizzare anche per girare video 4K. Il design di iPad Air integra altoparlanti stereo in orizzontale. Dalla sua c’è anche una porta USB-C per trasferimenti dati fino a 5 Gbps e per collegare fotocamere, hard drive e monitor esterni fino a 4K.

Equipaggiato con iPadOS 14, offre funzioni che sfruttano il display Multi-Touch e gli accessori compatibili. Il sistema operativo mobile integra Apple Pencil nell’esperienza iPad proponendo nuovi modi per lavorare con le note scritte a mano. La funzione di selezione intelligente utilizza l’apprendimento automatico on-device per distinguere le note scritte a mano su iPad dai disegni, così è possibile selezionare il testo, tagliarlo e incollarlo in un altro documento.

Il rilevamento dei dati ora funziona anche con il testo scritto a mano: vengono riconosciuti numeri di telefono, date, indirizzi e link. iPadOS 14 include la funzione Scrivi a mano su iPad, che consente agli utenti di scrivere in qualsiasi campo di testo. La funzione Scrivi a mano utilizza l’apprendimento automatico on-device per convertire il testo scritto a mano in testo digitale in tempo reale.

iPad Air, quando esce e prezzo

Disponibili a partire dal prossimo mese, i modelli Wi-Fi di iPad Air, in configurazioni da 64 GB e 256 GB, sono acquistabili con un impegno di spesa minimo di 669 euro mentre per i modelli Wi-Fi + Cellular occorrono almeno 809 euro. La Apple Pencil di seconda generazione sono in vendita separatamente a 135 euro. iPad Air ha un guscio realizzato al 100% in alluminio riciclato e utilizza il 100% di stagno riciclato per le saldature della scheda logica principale. I nuovi altoparlanti di iPad Air utilizzano magneti con il 100% di terre riciclate.

iPad Air – ci tiene a far sapere la società di Cupertino – ha un’elevata efficienza energetica e utilizza un packaging in fibra di legno che è riciclato o ottenuto da foreste gestite in modo sostenibile.