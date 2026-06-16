rispetto alla pubblicità classica, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg propone soluzioni aggiuntive per utenti, creator e aziende desiderosi di accedere a funzionalità esclusive. Questi abbonamenti, identificati per ora con le denominazioni Plus (per chi cerca opzioni avanzate sulle singole app) e Meta One (dedicati a un pubblico professionale e utenti di intelligenza artificiale),

— ha inaugurato una nuova era con l’introduzione di

Perché Meta introduce abbonamenti a pagamento: strategie e investimenti nell’intelligenza artificiale

Meta ha deciso di puntare sugli abbonamenti a pagamento per rispondere sia alla saturazione dell’offerta pubblicitaria sia alla necessità di sostenere gli enormi investimenti collegati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Negli ultimi anni, il colosso di Menlo Park ha destinato risorse ingenti all’ampliamento di data center e infrastrutture IT, con stime di investimento che oscillano tra i 125 e i 145 miliardi di dollari. Questa scelta strategica permette al gruppo di allinearsi ai principali competitor globali nel settore dell’AI, offrendo strumenti avanzati e nuovi modelli di monetizzazione.

Gli abbonamenti rispondono anche all’esigenza di differenziare i ricavi, mirando a equilibrare la gratuità dei servizi con funzionalità aggiuntive offerte a pagamento, così da garantire una crescita sostenibile non dipendente esclusivamente dagli introiti pubblicitari. La strategia di Meta sembra così andare incontro sia alle richieste di un pubblico desideroso di opzioni personalizzabili, sia alle necessità di aziende e professionisti sempre più orientati alla produzione di contenuti tramite intelligenza artificiale. Un ulteriore obiettivo riguarda la possibilità di sperimentare diverse combinazioni di servizi sulle tre piattaforme, adattando l’offerta alle peculiarità di ogni applicazione e alle aspettative di audience diversificate.

Piani e costi: caratteristiche dei nuovi abbonamenti Plus e Meta One

La gamma dei nuovi abbonamenti Meta si articola in due categorie principali. Da un lato troviamo le soluzioni Plus, offerte per ciascuna app:

Instagram Plus e Facebook Plus : abbonamento mensile di 3,99 dollari

e : abbonamento mensile di 3,99 dollari WhatsApp Plus: costo mensile di 2,99 dollari

Questi piani sono accessibili dalla versione mobile delle rispettive applicazioni e includono vantaggi esclusivi in base alla piattaforma scelta.

Per chi necessita di strumenti professionali o avanzati, sono stati avviati i test sui piani Meta One:

Meta One Plus : abbonamento mensile di 7,99 dollari

: abbonamento mensile di 7,99 dollari Meta One Premium : 19,99 dollari mensili

: 19,99 dollari mensili Meta One Essential : pensato per creator e aziende, a 14,99 dollari/mese

: pensato per creator e aziende, a 14,99 dollari/mese Meta One Advanced: livello elevato per professionisti, 49,99 dollari/mese

I vantaggi delle soluzioni Meta One riguardano funzionalità evolute di generazione e automazione tramite intelligenza artificiale, tutela avanzata del contenuto, dati analitici dettagliati e maggiore visibilità su feed e risultati di ricerca.

Piano Costo mensile* Target Instagram/Facebook Plus 3,99 $ Utenti privati e creator WhatsApp Plus 2,99 $ Utenti avanzati Meta One Plus 7,99 $ AI user, early adopter Meta One Premium 19,99 $ Professionisti AI Meta One Essential 14,99 $ Creator, aziende Meta One Advanced 49,99 $ Business avanzato

*I prezzi sono indicativi in dollari e soggetti a variazioni regionali.

Funzioni avanzate: cosa offrono gli abbonamenti a pagamento su ciascuna app

L’implementazione degli abbonamenti a pagamento sulle applicazioni Meta apre le porte a una varietà di funzionalità extra rispetto ai servizi gratuiti:

Instagram Plus : Estensione della durata delle Storie oltre le 24 ore canoniche Possibilità di evidenziare una Storia ogni settimana e vedere quante volte viene rivista Creazione di liste pubblico illimitate Visualizzazione delle Storie in modalità anonima Personalizzazione tramite icone e font alternativi per biografia Reazioni animate esclusive come il “Super Cuore” Pin aggiuntivi sul profilo

: Facebook Plus : Personalizzazione estesa del profilo e delle interazioni Font alternativi per biografie Pin aggiuntivi per contenuti Reazioni animate Cambio icona app Facebook

: WhatsApp Plus : Temi grafici esclusivi Sticker e suonerie personalizzate Pin aggiuntivi per chat Gestione avanzata delle liste per messaggi e broadcast

:

I piani Meta One Essential e Meta One Advanced ampliano l’offerta per creator e aziende, con:

Badge di verifica e sicurezza accresciuta

Pagina linksheet espansa per canalizzare il traffico verso altri canali digitali

Visibilità privilegiata nei feed e nei risultati di ricerca

Analisi competitive su Instagram e Facebook

Automazione degli inviti a seguire il profilo

Tutela dei contenuti (notifiche in caso di riutilizzo di reel)

Sul fronte Meta One Plus/Premium, il focus è sulle funzionalità AI, tra cui elaborazione accelerata, generazione più veloce di immagini e video con modalità avanzate e accesso preferenziale a Meta AI anche su dispositivi come gli occhiali connessi.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei piani premium: strumenti e applicazioni

I nuovi abbonamenti Meta segnano una netta accelerazione verso soluzioni ad alto contenuto di intelligenza artificiale integrata. Le innovazioni chiave includono:

Strumenti autonomi per creazione video , come Vibes, capaci di generare clip a partire da prompt testuali (il cui utilizzo potenziato rientra nei piani Meta One)

, come Vibes, capaci di generare clip a partire da prompt testuali (il cui utilizzo potenziato rientra nei piani Meta One) Competenze evolute grazie a Manus , l’agente AI acquisito da Meta, capace di gestire processi complessi senza la necessità di istruzioni dettagliate

, l’agente AI acquisito da Meta, capace di gestire processi complessi senza la necessità di istruzioni dettagliate Maggiore potenza computazionale e accesso a modelli di AI generativa per la produzione di immagini e video, con il “Thinking Mode” disponibile nel piano Premium

Funzionalità di monitoraggio avanzato, visualizzazione aggregata delle interazioni, automazione e profilazione intelligente offerte agli utenti business e creator

Meta AI resta accessibile gratuitamente come assistente di base, ma la capacità di elaborare task professionali e generare contenuti avanzati è riservata agli abbonati Meta One e Meta One Premium. L’integrazione di queste soluzioni riguarda non solo il mondo digitale, ma anche il crescente ecosistema di dispositivi hardware che si affacciano al mercato (come gli occhiali smart), offrendo nuovi spazi di applicazione pratica.

Implicazioni per utenti e creator: privacy, algoritmi e visibilità dei contenuti

L’introduzione degli abbonamenti a pagamento porta con sé importanti riflessioni in tema di privacy e accesso alle funzionalità di social network. Una delle novità di maggior rilievo riguarda l’eventuale scomparsa della pubblicità per chi sottoscrive WhatsApp Plus, che godrà di una messaggistica più riservata rispetto agli utenti della versione gratuita. Allo stesso tempo, la possibilità di rimanere anonimi nella visualizzazione delle Storie su Instagram e Facebook offre una gestione più discreta delle interazioni sociali.

L’algoritmo di ranking e discovery potrebbe essere influenzato dai nuovi abbonamenti, con meccanismi che premiano account abbonati attraverso una presenza più diffusa nei feed e nei risultati di ricerca, ulteriore motivo per cui la trasparenza nell’utilizzo delle piattaforme rimane al centro del dibattito tra osservatori e policy maker. Le novità riguardano anche la governance dell’intelligenza artificiale impiegata nei piani premium: l’adozione di strumenti per la creazione di contenuti comporta la necessità di tutelare la proprietà intellettuale e la sicurezza dei dati utilizzati per addestrare i modelli AI.

Infine, creator e aziende si trovano davanti a nuove opportunità di espansione della propria presenza digitale, ma anche a un aumento della competizione nel mercato della visibilità organica, in uno scenario dove la monetizzazione e l’accesso agli strumenti più evoluti diventano elemento distintivo all’interno della community globale.