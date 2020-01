La batteria dello smartphone si esaurisce velocemente? La ragione potrebbe essere WhatsApp. La versione 2.19.112 dell’app per iOS scaricherebbe infatti la batteria dell’iPhone più del solito. “In particolare, Battery Usage riporta un elevato utilizzo dell’app in background”, ha dichiarato WABetaInfo nel suo tweet. Il problema non sarebbe limitato solo a iOS ma coinvolgerebbe anche Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy S9, Honor 6X e alcuni modelli OnePlus.

WhatsApp, le novità in arrivo

WhatsApp sta testando lo splash screen per gli utenti Android. Più precisamente, nell’ultima versione beta di Android 2.19.297, è stata individuata una nuova schermata di avvio denominata Light Splash Screen. In buona sostanza si tratta di una nuova opzione per la schermata di avvio che presenta il solo logo WhatsApp su uno sfondo bianco. In parallelo WhatsApp sta lavorando sulla funzione Dark Splash Screen che probabilmente avrà il logo su uno schermo nero e potrebbe essere attivata in automatico nel caso in cui si utilizzi la modalità scura a livello di sistema sul dispositivo.

Nell’ultima versione beta di Android 2.19.282, una nuova sezione è stata aggiunta chiamata Impostazioni tema. Qui gli utenti di WhatsApp hanno tre opzioni tra cui scegliere: la modalità tradizionale (quella chiara attualmente in uso), quella scura e quella predefinita di sistema, che sarebbe sostanzialmente lo stesso tema utilizzato per il resto dello smartphone.

Con l’attivazione della modalità scura non cambia alcunché a livello di funzionalità poiché la modifica più rilevate è a livello estetico. In pratica il bianco e il verde sono sostituiti dal blu molto scuro e tutte le scritte sono in grigio.

Di recente WhatsApp ha annunciato che dal primo febbraio 2020 WhatsApp terminerà il supporto a tutti gli iPhone equipaggiati con iOS 8 e versione precedente del sistema operativo. Non solo, ma l’app di messaggistica smetterà dal 31 dicembre 2019 di funzionare anche a bordo dei device equipaggiati con l’ormai defunto Windows Phone. Questo aggiornamento arriva poche settimane dopo che WhatsApp ha annunciato la sospensione del supporto per smartphone con Android 2.3.7 e versioni precedenti, sempre dal primo febbraio 2020.