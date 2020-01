L’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia (Aesvi) ha realizzato una guida gratuita per fornire risposte semplici ai principali quesiti legati al mondo degli eSports. Si divide in quattro capitoli: il primo contiene una definizione di eSports e una descrizione dell’ecosistema; il secondo offre una panoramica sui principali generi; il terzo parla delle figure professionali e delle potenzialità dell’industria; l’ultimo si concentra sulle piattaforme più diffuse. Completa la guida un glossario che fornisce definizioni chiare sui termini che si devono conoscere per non farsi trovare impreparati.

Exeed, Hellodì, Hic Sunt Leones Esports, Mkers

Come viene ricordato, Exeed è una giovane realtà del panorama esports che opera sia nell’ambito competitivo sia come Media Agency improntata alla Comunicazione & Management. In meno di un anno, l’approccio trasversale, che unisce il mondo competitivo con quello dell’intrattenimento ha portato a crescere esponenzialmente sia all’interno della scena competitiva sia nella creazione di una fanbase, superando i competitor italiani e affermandosi nel panorama esports internazionale.

Hellodì è un’agenzia digital specializzata in comunicazione e creazione di contenuti digital, in particolare in ambito social media. I progetti digitali di Hellodì sono studiati per creare un’interazione continuativa e instaurare un dialogo aperto fra gli utenti e le campagne media. Hellodì Esports Lab è il progetto di Hellodì interamente dedicato al mondo dei videogames che ha l’obiettivo di inserirsi a 360 gradi nel mercato degli esport.

Hic Sunt Leones Esports è un’organizzazione nata nel 2018, lo staff si struttura in 11 manager internazionali che gestiscono il singolo dipartimento o squadra, con relativo coaching, analysing e scouting. I membri provengono da diversi paesi del mondo, dall’Italia al Sud Africa, passando per Francia, Finlandia e Germania. L’esperienza dei singoli membri nel settore esports ha permesso all’organizzazione di crescere molto rapidamente e ottenere importanti risultati come la vittoria dei Campionati Europei di OverWatch Contenders.

Mkers è un team esport fondato a Roma nel 2017, che compete a livello internazionale su pc, console e mobile. I 30 proplayer internazionali gareggiano su: Starcraft2, Fortnite, FIFA, RainbowSix, MotoGP, PES e Clash Royale. Dal 2019 Armani Exchange è main sponsor del team e sempre nel 2019 Mkers è stata premiata come miglior startup innovativa per la trasformazione digitale da Intesa San Paolo. I calciatori Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi sono entrati in Mkers come investitori.