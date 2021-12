Alla fine dello scorso anno, Telegram ha annunciato che il “tutto gratis” nell’applicazione stava finendo. O meglio, il “tutto per niente” era finito, poiché la società guidata da Pavel Durov stava per implementare la pubblicità. Fino ad allora Telegram era stato un campo completamente privo di modalità di finanziamento ma le novità sono state annunciate. Durov ha commentato che gli annunci non sarebbero stati visti nelle chat private tra utenti, né nelle chat “uno-a-uno”, né nei gruppi.

Gli annunci dovevano essere indirizzati, almeno inizialmente, a grandi canali pubblici con più di 1.000 utenti. Questi annunci sono stati fatti attendere, e ora Telegram anticipa l’arrivo di piani di pagamento per cancellare la pubblicità.

Come cambia Telegram

Come è consuetudine in tutto ciò che ha a che fare con i futuri cambiamenti di Telegram, il CEO Pavel Durov è stato ancora una volta incaricato di annunciare le novità. Durov ha rilasciato una dichiarazione attraverso il proprio canale ufficiale e in essa ha indicato che sono stati gli utenti stessi a sostenere che la pubblicità può essere eliminata o disabilitata.

Durov annuncia due cambiamenti in arrivo sulla piattaforma in relazione alla possibilità di eliminare o disabilitare la pubblicità sui canali pubblici con un grande volume di utenti. Entrambe le novità riguardano gli abbonamenti alla piattaforma , un primo modello rivolto agli utenti ed un secondo modello rivolto ai titolari dei suddetti canali.

Gli utenti di Telegram potranno disabilitare gli annunci ufficiali: “Abbiamo già iniziato a lavorare su questa nuova funzionalità e speriamo di lanciarla questo mese. Può essere rilasciato sotto forma di abbonamento economico, che consentirà a qualsiasi utente di supportare direttamente lo sviluppo di Telegram e non vedere mai annunci ufficiali sui canali”.

Gli autori dei canali potranno disabilitare gli annunci ufficiali sui loro canali per tutti gli utenti: “Alcuni creatori di canali vorrebbero anche disattivare gli annunci sui propri canali per tutti gli utenti. Al momento stiamo calcolando le condizioni economiche per questa opzione. Gli inserzionisti saranno presto in grado di inserire un annuncio invisibile su qualsiasi canale che, ipotizzando un costo per impressione sufficiente, non genererà annunci su quel canale”.

Durov sottolinea ancora una volta che Telegram sarà sempre privo di pubblicità nel suo aspetto di app di messaggistica e che nessuna pubblicità verrà mostrata nelle chat, nelle conversazioni personali o nei gruppi. Diverso è quando Telegram viene utilizzato come mezzo di distribuzione delle informazioni, per cui Durov indica che si tratta di servizi “il cui supporto genera i costi più elevati”.