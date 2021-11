Una delle novità in attesa di raggiungere Instagram e Facebook Messenger era la crittografia end-to-end. WhatsApp è stato implementato per impostazione predefinita da molto tempo e Meta (ex Facebook, la società madre di WhatsApp, Facebook e Instagram) aveva annunciato che avrebbe raggiunto il resto delle app nel 2022 , ma alla fine non sarà così.

In un articolo pubblicato sul The Telegraph da Antigone Davis, Global Head of Safety di Meta, l’esecutivo afferma che “ci stiamo prendendo il nostro tempo per farlo bene” e che non prevede di implementarlo a livello globale fino al 2023.

Perché slitta la crittografia end-to-end su Instagram e Facebook Messenger

Queste affermazioni sullo slittamento della crittografia end-to-end su Instagram e Facebook Messenger si scontrano con quanto detto da Meta nell’aprile di quest’anno.

Gail Kent, Messenger Policy Director, ha spiegato in un post sul blog ufficiale di Meta che “mentre quest’anno prevediamo di fare ulteriori progressi sulla crittografia end-to-end per impostazione predefinita per Messenger e Instagram Direct, questo è un progetto a lungo termine e non saremo completamente crittografati end-to-end fino al 2022 al più presto”.

Ora la data è stata posticipata un po’ di più, fino al 2023. Il margine è ampio ed è difficile far slittare una data precisa. In tal senso, è vero che Facebook Messenger e Instagram hanno la crittografia end-to-end, ma non è attivata di default. Su Facebook Messenger le conversazioni segrete sono criptate, mentre su Instagram una conversazione di questo tipo deve essere avviata manualmente selezionando l’opzione corrispondente.

In ogni caso, è interessante che il lancio della crittografia sia ritardato fino al 2023 e che la notizia sia pubblicata su The Telegraph, un punto vendita britannico. Come mai? Perché nel 2023 entrerà in vigore la legge sulla sicurezza online del Regno Unito , che richiede piattaforme per impedire che i bambini vengano danneggiati e che i contenuti offensivi vengano affrontati.

Priti Patel, il ministro degli Interni del Regno Unito, ha occasionalmente criticato l’uso della crittografia. Secondo Patel, la crittografia dei messaggi potrebbe facilitare la diffusione di contenuti offensivi.