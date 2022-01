Samsung Home Hub permette di gestire gli elettrodomestici tramite un dispositivo touch simile a un tablet che permette di accedere a servizi personalizzati e connessi dedicati alla casa. Samsung Home Hub offre una connettività migliorata per una serie di elettrodomestici intelligenti e sfrutta l’AI e SmartThings per comprendere le necessità degli utenti e fornire in automatico le soluzioni giuste.

In questo modo aiuta gli utenti a gestire con maggiore agilità le faccende e incombenze di casa, utilizzando un dispositivo condiviso a cui tutti i familiari hanno accesso.

Connettività migliorata grazie all’intelligenza artificiale

Una volta che Samsung Home Hub è collegato a tutti gli elettrodomestici smart è possibile gestire la routine quotidiana e prendersi cura della casa da un unico dispositivo. Le funzioni di controllo domestico offrono una visione globale di tutta la casa connessa.

Si tratta di una novità assoluta che riunisce una vasta gamma di servizi SmartThings personalizzati e basati sull’AI e permette di controllarli da un unico dispositivo dedicato grazie a Samsung Home Hub. Questi servizi SmartThings si suddividono nelle categorie dedicate a cucina, bucato, animali, aria ed energia, a cui si aggiunge Home Care Wizard.

SmartThings Cooking semplifica la cena, consentendo di cercare le ricette per la settimana, pianificare, fare la spesa e cucinare in tutta comodità grazie a Family Hub. SmartThings Pet permette di controllare i propri animali domestici grazie alla smart camera presente su Jet Bot™ AI+ della gamma Bespoke, e di modificare le impostazioni di dispositivi come il condizionatore per farli stare meglio.

SmartThings Air deumidifica in automatico l’aria e si collega al condizionatore e al purificatore per gestire la qualità dell’aria in casa in base alle preferenze dell’utente. Per aiutare a risparmiare sui consumi, SmartThings Energy, presente su Samsung Home Hub, analizza gli schemi di consumo e sfrutta la modalità di risparmio energetico, dotata di intelligenza artificiale, per contribuire a ridurre le spese. SmartThings Home Care Wizard monitora tutti i dispositivi smart, inviando una notifica quando è il momento di sostituire qualche componente e fungendo da guida in caso di problemi.

Samsung Home Hub è un tablet da 8,4 pollici che può essere utilizzato dal suo dock o da qualunque punto della casa. Il controllo vocale di Samsung Home Hub è affidato a due microfoni e due altoparlanti, per sentire tutte le notifiche e usare i comandi vocali di Bixby. Tutte le domande possono essere fatte a Bixby. Samsung Home Hub è dotato di microfoni ad alte prestazioni che consentono di captare dal dock i comandi pronunciati da ogni punto della stanza.