Con l’arrivo della stagione estiva si moltiplicano le offerte degli operatori con tariffe e promozioni per navigare su Internet, spedire messaggi e naturalmente per effettuare chiamate. Il ventaglio delle possibilità è molto ampio e coinvolge sia gli utenti che si spostano spesso e usano il cellulare per lavoro sia quel segmento di clientela che utilizza lo smartphone per intrattenimento.

Offerte Vodafone estate 2020

Vodafone dà la possibilità ai propri clienti attivare dall’area o dall’applicazione My Vodafone un’offerta che prevede GB illimitati per un mese. Oltre a questa promozione, l’operatore propone il rinnovo di una promozione già proposta in passato ovvero la promo Giga Vacanza con cui fruire di 40 GB in omaggio da poter spendere in 2 settimane.

Offerte Iliad estate 2020

Iliad propone Giga 50 ovvero 50 GB di Internet alla massima velocità, a cui affianca minuti di conversazione ed SMS illimitati al prezzo di 7,99 euro al mese con un contributo una tantum di 9,99 euro, senza alcun costo per l’attivazione.

Promozioni Tim estate 2020

Ecco la Video Card di Tim, che a 5,99 euro per 3 mesi propone la visione di video dal proprio cellulare senza intaccare il traffico dati. Fuori promozione il costo è di 9,99 euro. I video sono in qualità SD (standard definition, con risoluzione inferiore a 720) anche in presenza di altre offerte dati attive sulla linea, sulle principali applicazioni di video streaming come Netflix, Youtube, Rai News, TimVision, Mediaset Premium, Mediaset Play. Ma anche SkyGo, NowTV, Disney+, RaiPlay, Eurosport, Infinity, Dazn, Chili, Dailymotion, Fox News, Vimeo. Non è previsto alcun costo di attivazione. Oltre questa offerta, Tim offre la possibilità di raddoppiare i dati sulle offerte solo su Internet Super Giga, in base alla versione scelta dai consumatori: possono disporre per 3 mesi un bundle dati da 40 o 100 GB.

Tariffe WindTre estate 2020

Wind e Tre sono diventate un operatore unico e affrontano la prima estate insieme con il Cube Summer Pack, pacchetto che dà la possibilità di avere 200 GB da consumare in 2 mesi, associato a un hotspost Wi-Fi. Il prezzo è da 69,90, che può variare in base al dispositivo scelto. In questo caso è previsto un contributo iniziale di 10 euro per la SIM. WindTre mette sul piatto una questa seconda promozione per gli under 30, Young Summer Edition. A un prezzo di 9,99 euro per 3 mesi, possono usufruire di SMS illimitati e minuti illimitati, insieme a 80 GB di Internet per tutta l’estate. Richiesti il versamento di un contributo di 10 euro una tantum e un costo di attivazione di 6,99 euro.