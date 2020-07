L’anteprima per gli sviluppatori di iOS 14 è già disponibile per gli iscritti all’Apple Developer Program. La beta pubblica del nuovo sistema operativo per iPhone sarà invece scaricabile dal mese di luglio. Le nuove funzioni software saranno invece disponibili per tutti in autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone 6S e modelli successivi. Ma quali sono le funzioni nascoste e meno conosciute del software?

Funzioni nascoste e meno conosciute di iOS 14

Gli AirPods possono ora alternare l’audio tra diversi dispositivi Apple grazie alla funzione di switch automatico. Applicando filtri audio direzionali e regolando leggermente le frequenze ricevute da ciascun orecchio, i suoni possono essere collocati in pressoché ogni punto di uno spazio per un’esperienza d’ascolto immersiva.

L’app Casa semplifica il controllo delle case intelligenti con nuovi suggerimenti di automazione e controlli estesi nel Centro di Controllo per un accesso più rapido ad accessori e scene. Adaptive Lighting per i sistemi di illuminazione compatibili con HomeKit regola la temperatura del colore nel corso della giornata. E con il riconoscimento facciale on-device, i videocitofoni e le videocamere compatibili riconoscono amici e familiari. Tutte le informazioni sugli accessori di domotica degli utenti sono protette tramite crittografia end-to-end.

Grazie alle chiavi digitali gli utenti possono usare iPhone o Apple Watch per aprire e accendere l’auto. Le chiavi digitali possono essere condivise in Messaggi o disabilitate tramite iCloud se si perde il dispositivo. Apple ha svelato la prossima generazione di chiavi digitali basate sulla tecnologia Ultra Wideband per la percezione spaziale supportata grazie al chip U1: gli utenti potranno aprire e sbloccare i futuri modelli di automobile senza togliere l’iPhone dalla tasca o dalla borsa e saranno disponibili l’anno prossimo.

L’app e il widget Meteo tengono gli utenti aggiornati su eventi meteorologici violenti mentre un grafico delle precipitazioni nell’ora successiva mostra le precipitazioni minuto per minuto quando è prevista pioggia.

Safari offre Report sulla Privacy che permette agli utenti di vedere quali soluzioni di tracking cross-site sono state bloccate. Il monitoraggio sicuro delle password aiuta a localizzare le password salvate coinvolte in una violazione dei dati mentre la funzione di traduzione integrata è disponibile per intere pagine web. L’app Salute ha nuove esperienze per gestire il sonno, una migliore comprensione dei livelli audio che potrebbero avere un impatto negativo sull’udito e una nuova Health Checklist, un luogo centralizzato dove gestire le funzioni di salute e sicurezza, inclusi SOS emergenze, Cartella clinica, ECG, Rilevamento cadute e altre.10 L’app Salute supporta nuovi tipi di dati per mobilità, dati sanitari, sintomi ed ECG. Siri amplia la propria conoscenza e la funzione dettatura nella tastiera lavora on-device per dettare messaggi, appunti, email e tanto altro.

Translate propone la traduzione veloce e naturale di voce e testo in 11 lingue diverse. La modalità on-device consente agli utenti di provare le funzioni dell’app offline per traduzioni private. La funzione Trova il mio supporta dispositivi e accessori di altri produttori. Questo permette agli utenti di usare l’app Trova il mio per rintracciare altri accessori importanti, oltre ai propri dispositivi Apple.

Le caratteristiche di accessibilità includono Headphone Accommodations, che amplifica o attutisce frequenze per garantire un audio più chiaro in musica, film, telefonate e podcast, e il rilevamento della lingua dei segni nelle chiamate FaceTime di gruppo, che mette in rilievo nelle videochiamate la persona che comunica tramite LIS.

VoiceOver, il lettore di schermo leader di settore per la comunità di persone non vendenti, ora riconosce automaticamente ciò che viene visualizzato a schermo, per rendere ancora più accessibili app ed esperienze web a un maggior numero di persone.