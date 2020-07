Anche quest’anno FIFA 21 si candida a essere uno dei giochi più attesi dagli amanti del calcio, che come ogni anno non si fanno sicuramente scappare l’occasione di mettersi alla guida della loro squadra preferita e portarla al successo. Con l’annuncio delle due console di nuova generazione, ovvero PlayStation 5 e la nuova Xbox Series X erano sorti dubbi sul supporto del titolo di Electronic Arts.

Ma la software house ha smentito le incertezze confermando che sarà disponibile anche per Xbox One e PlayStation, oltre che per PC e sulla piattaforma Stadia. L’appuntamento con le nuove console è tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, magari nel contesto di un bundle da proporre nel periodo natalizio, strategico per incrementare le vendite.

Demo FIFA 21 ad agosto?

Per ora non è ancora stata comunicata una data precisa del rilascio della demo di FIFA 21 ma potrebbe essere programmata per il mese di agosto ovvero per la prima settimana di settembre. Electronic Art permetterà comunque di testare le diverse novità mettendo a disposizione tra 6 e 10 squadre. Come al solito, per giocare non saranno necessari abbonamenti o sottoscrizioni particolari. L’uscita di FIFA 21 era stata calendarizzata per la seconda settimana di settembre 2020, in linea con gli anni precedenti. L’emergenza sanitaria ha però stravolto il cronoprogramma nonostante il team di sviluppo avesse già iniziato a mettere a punto il gioco.

A ogni modo, FIFA 21 è atteso per il 9 ottobre 2020, con qualche settimana di ritardo rispetto al classico appuntamento che da anni rappresenta una data fissa nei calendari degli appassionati di questo titolo sportivo.

La versione di prova Gioca per primo di EA Access (PlayStation 4, Xbox One) e Origin Access (PC) saranno disponibili dal primo ottobre. Electronic Arts ha annunciato che coloro che acquisteranno il titolo per i modelli attuali di Xbox e PlayStation riceveranno un codice di porting che permetterà di scaricare il titolo calcistico anche sulle console di nuova generazione. Questo significa che chi giocherà a FIFA 21 su PlayStation 4, potrà utilizzare il codice ricevuto d effettuare il download dallo store Sony per PlayStation 5 senza aggiungere un euro.

Tutti i progressi ottenuti o i contenuti acquisiti in FIFA 21 Ultimate Team, compresi giocatori, oggetti, crediti, FIFA Points, record partita e piazzamenti in classifica, così come tutti i progressi in Volta Football, verranno trasferiti da PlayStation 4 a PlayStation 5 e viceversa, o da Xbox One a Xbox Series X e viceversa. Tuttavia i progressi in tutte le altre modalità, tra cui Stagioni Online, Stagioni Co-op, modalità Carriera, Pro Club, saranno strettamente correlati alla piattaforma su cui stai giocando e non saranno quindi trasferibili. La versione di FIFA 21 per PC sarà la stessa in uscita su PlayStation 4 e Xbox One.