Attivo anche in Italia Apple Podcasts Subscriptions, il marketplace globale per gli abbonamenti premium ai podcast. Via libera all’acquisto di abbonamenti a singoli programmi e a gruppi di programmi attraverso i canali. In questo modo diventa possibile sostenere i creatori preferiti, scoprire nuovi contenuti e ascoltare senza pubblicità le anteprime sui nuovi programmi su Apple Podcast. A disposizione ci sono programmi in una varietà di format e generi, tra cui news, comedy, sport e true crime.

Quando gli ascoltatori acquistano un abbonamento a un programma, seguono automaticamente quel programma e la relativa pagina si aggiorna con il badge Versione per abbonati. Gli ascoltatori possono scoprire canali per i loro podcast preferiti dalle pagine dei singoli programmi e con la funzione di ricerca, possono esplorare i suggerimenti delle tab Ascolta ora e Scopri.

Programmi e canali Apple Podcasts Subscriptions

Gli utenti possono ascoltare programmi originali, e accedere in anteprima alle nuove stagioni di serie come “Chameleon: High Rollers” con Trevor Aaronson, di Campside Media, “The Handoff” con Don Lemon e Chris Cuomo, della CNN, “The Midnight Miracle” con Talib Kweli, Yasiin Bey e Dave Chappelle, di Luminary, “Revisionist History” con Malcolm Gladwell, parte di PushNik di Pushkin Industries, “To Live and Die in LA” con Neil Strauss, di Tenderfoot TV.

Tra i canali di Apple Podcasts Subscriptions accessibili in Italia, Radiotopia di PRX offre i podcast creatori indipendenti, come “Ear Hustle” con Earlonne Woods, Nigel Poor e Rahsaan Thomas, “Criminal” con Phoebe Judge, “Song Exploder” con Hrishikesh Hirway, “The Stoop” con Hana Baba e Leila Day, “Passenger List” con Kelly Marie Tran. Tenderfoot TV propone storie, documentari e serie antologiche true crime dallo studio di produzione indipendente di Atlanta dietro a “Up and Vanished” e “Atlanta Monster” con il regista Payne Lindsey, “Whistleblower” con il giornalista sportivo Tim Livingston, “Radio Rental”.

Gli abbonati hanno accesso in anteprima a storie originali di storyteller prodotte da Meet Cute, QCODE, Realm e altri studi, con ascolto senza interruzioni. Nuovi programmi con meditazioni guidate, musica distensiva e storie rilassanti, come “Meditative Story” di WaitWhat con Rohan Gunatillake, “Drift” di Frequency con Erin Davis, e “Sleep by Headspace”, aiutano gli ascoltatori a prepararsi a una notte di riposo. Ci sono anche abbonamenti pensati per bambini, con raccolte di storie adatte alle varie fasce di età, offerte da GBH, Gen-Z Media, Pinna, Wonkybot Studios, TRAX di PRX e non solo. Misteri, commedie, musical, senza interruzioni pubblicitarie.

Fra i principali abbonamenti e canali internazionali disponibili ci sono ABC, LiSTNR e SBS dall’Australia; Abrace Podcasts dal Brasile; CANADALAND e Frequency Podcast Network dal Canada; GoLittle dalla Danimarca; Europe 1, Louie Media e Radio France dalla Francia; Der Spiegel, Podimo e ZEIT ONLINE dalla Germania; Il Sole 24 Ore e Storielibere.fm dall’Italia; J-WAVE dal Giappone; Brainrich dalla Corea; libo/libo dalla Russia; Finyal Media dagli Emirati Arabi Uniti; e Broccoli Productions, The Bugle, Content Is Queen, The Guardian, Immediate Media e Somethin’ Else dal Regno Unito.