Google Fi è l’operatore telefonico del colosso delle ricerche in Rete attualmente operativo negli Stati Uniti. Considerando che le schede del gestore sono adesso vendute anche negli aeroporti degli States e che le SIM possono essere impiegate anche e soprattutto in roaming, ben presto Google potrebbe cominciare a fare concorrenza ai gestori italiani. L’offerta attuale è unica e la tariffa si può pagare a consumo: con 9 euro di spesa per ogni GB consumato in qualsiasi Paese del mondo.

In alternativa, è possibile scegliere di abbonarsi mensilmente a un piano con tutto illimitato, anche chiamate ed SMS, al costo di circa 72 euro. In roaming si avrebbero fino a 22 GB di navigazione ad alta velocità, terminati i quali la connessione non si blocca, ma viene interrotta la navigazione in 3G e 4G.

In Italia cresce il 5G

A grandi passi verso la diffusione dello standard 5G in Italia. C’è ancora molto da lavorare considerando che non tutte le città italiane, grandi o piccole che siano, sono attualmente coperte. E allo stesso tempo gli stessi operatori telefonici stanno muovendo soltanto adesso i primi passi. Ma sono già sufficiente sia per farsi un’idea di prezzi e tariffe e sia per testare questa nuova tecnologia che promette meraviglie per utenti e per aziende.

Vodafone è stato tra i primi operatori ha puntare su questa soluzione e ha realizzato la Giga Network 5G, oggi presente a Milano, Roma, Bologna, Torino e Napoli. I lavori sul nuovo standard di quinta generazione proseguono, tanto che Vodafone ha annunciato il raggiungimento entro l’anno di nuove 100 città italiane. Nel frattempo, chiunque risieda in una di queste grandi città e possieda un dispositivo abilitato può viaggiare alla velocità della rete 5G se ha attivato una delle seguenti promozioni. I pacchetti proposti sono Infinito, Infinito Gold Editon e Red Unlimited Smart.

Nel corso del 2020 andranno a consolidarsi le tecnologie e lo standard della rete 5G che nei prossimi mesi andrà a sostituire quello di quarta generazione. Le principali compagnie telefoniche operanti in Italia propongono numerose offerte per il 5G, che possono essere sfruttate grazie agli smartphone di nuova generazione commercializzati a partire dal 2019. le migliori promozioni sul 5G di Tim, in attesa che anche l’operatore Wind Tre completi i lavori per la propria rete 5G, sono Tim Advance 5G e Tim Advance 5G Top.