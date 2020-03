L’aggiornamento Android Q di Google è si chiama in realtà solo Android 10. La società sudcoreana ha deciso di abbandonare la denominazione di dolciumi optando per la progressività numerica. Dopo mesi di test, il nuovo sistema operativo è disponibile per i dispositivi Pixel di Google e quindi per i device degli altri produttori, tra cui Samsung. La versione per device Samsung di Android 10 è diversa dalla versione rilasciata da Google per i dispositivi Pixel perché utilizza l’interfaccia utente One dell’azienda sudcoreana.

Alcune delle principali novità che porta con sé sono il nuovo design aerodinamico, la modalità oscura avanzata, il miglioramento della biometria, le nuove funzionalità per la gestione con una mano, il perfezionamento di app come Calendario, Promemoria e I miei file, l’implementazione di DeX per PC su Galaxy S9 e Galaxy Note 9. Samsung ha anche rilasciato Good Lock 2020 con supporto per Android 10. L’app di personalizzazione include il supporto per la modalità scura.

Samsung, smartphone e tablet compatibili con Android 10

Più in generale, Android 10 include nuove funzionalità e miglioramenti come quelli relativi a protezione e controlli della privacy, l’estensione dei controlli di posizione, il supporto per display pieghevoli, la risposta intelligente, la navigazione gestuale, l’assistente alle notifiche, il miglioramento della connettività peer-to-peer e Internet, i formati di profondità dinamica per le foto, nuovi codec audio e video.

La serie Galaxy S20 di Samsung ha recentemente debuttato con Android 10 e una nuova versione One UI chiamata One UI 2.1. Di regola Samsung mantiene aggiornati i dispositivi con importanti update del software Android per due anni. La società potrebbe però modificare questa politica per Android 10. L’elenco dei dispositivi che dovrebbero essere aggiornati ad Android 10 nel 2020 sono

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy A7 (2018)

Samsung Galaxy A6 (2018)

Samsung Galaxy A6+ (2018)

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A40s

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J6+

Samsung Galaxy J8

Samsung Galaxy J8+

Samsung Galaxy M10

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M30

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018)

Samsung, aggiornamento di sicurezza di marzo 2020

Samsung sta lanciando l’aggiornamento di sicurezza di marzo. L’aggiornamento è attualmente in fase di rollout su Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10e, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy A50, Galaxy M30, Galaxy M30s, Galaxy M10, Galaxy Tab Active 2 e Galaxy Tab S4. L’update di marzo 2020 corregge una vulnerabilità critica rilevata in Android, decine di bug per vulnerabilità ad alto e moderato rischio e sistema 25 altre esposizioni di rischio inferiore.