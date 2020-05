Arriva il nuovo MacBook Pro 13 pollici con la nuova Magic Keyboard e il doppio dello spazio di archiviazione per tutte le configurazioni standard. La nuova linea offre processori di decima generazione che, sulla base di quanto riferito dalla società di Cupertino, propone prestazioni grafiche fino all’80% più veloci e 16 GB di memoria a 3733 MHz di serie su alcune configurazioni. Sotto al cofano sono presenti processori quad-core, uno schermo Retina, Touch Bar e Touch ID, altoparlanti stereo e una batteria di maggiore durata.

MacBook Pro 2020, le specifiche tecniche

La nuova linea del MacBook Pro da 13 pollici è spinta da processori Intel Core quad-core di decima generazione con Turbo Boost fino a 4,1 GHz. Apple promette con la scheda grafica Intel Iris Plus Graphics integrata prestazioni migliori fino all’80% per l’editing di video 4K, rendering più veloci e giochi più fluidi rispetto alla generazione precedente. Da segnalare che la nuova scheda grafica consente il collegamento di un Pro Display XDR con risoluzione 6K.

Design unibody in alluminio, disponibile in grigio siderale e color argento per un peso di circa 1,4 kg, MacBook Pro 2020 è dotato di un display retina da 13 pollici e supporta più di 4 milioni di pixel e milioni di colori, oltre a 500 nit di luminosità e ampia gamma cromatica P3. MacBook Pro 13 è dotato del chip Apple T2 Security, la seconda generazione del processore progettato da Apple, che verifica che fornisce la crittografia in tempo reale dei dati archiviati sull’unità SSD.

A bordo del MacBook Pro 2020 c’è macOS Catalina, l’ultima versione del sistema operativo desktop per Mac. Grazie alle funzioni integrate di Continuity, gli utenti possono fare e ricevere chiamate senza prendere in mano l’iPhone, sbloccare in automatico il proprio Mac con Apple Watch, nonché copiare e incollare immagini, video e testi da iPhone o iPad su un Mac nelle vicinanze. E possono espandere lo spazio di lavoro sul Mac con un iPad e Sidecar.

Gli utenti possono quindi fruire dei servizi Apple direttamente su MacBook Pro, che include le nuove versioni delle app Apple Music, Apple Podcast e Apple TV, oltre a Apple News. Per un periodo di tempo limitato, l’acquisto di un nuovo MacBook Pro include un anno gratis di Apple TV+ sull’app Apple TV. Definiti anche i prezzi del notebook che può essere acquistato sin da subito sia negli store fisici della multinazionale della mela morsicata e sia attraverso la versione italiana del market online: da 1.529 euro per il modello d’entrata.