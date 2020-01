La serie antologica Little America è disponibile in su Apple TV+. La nuova produzione racconta storie divertenti e sorprendenti di uomini e donne immigrati in America. Little America nasce dalla collaborazione fra il candidato agli Emmy Lee Eisenberg, i candidati all’Oscar Kumail Nanjiani e Emily V. Gordon, il vincitore di un Emmy Alan Yang, e la rivista stessa. Sono disponibili tutti gli otto episodi della prima stagione, che ha ottenuto il punteggio massimo della critica su Rotten Tomatoes, ed è già confermata una seconda stagione.

Successo per Apple TV+

Lanciato poco più di due mesi fa, Apple TV+ è l’ultimo nato fra i servizi Apple e si aggiunge a Apple Arcade, Apple News+, Apple Card, App Store, Apple Music, iCloud e altro ancora. Nel suo primo anno di lancio, Apple TV+ ha ricevuto diversi riconoscimenti, fra cui un Critics’ Choice Award e diverse nomination ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild Awards per The Morning Show, una nomination ai Glaad Media Awards per Dickinson e un premio Cinema for Peace per La madre degli elefanti.

Gli abbonati possono guardare i contenuti inediti di Apple TV+ sia online sia offline, on demand e senza pubblicità, sull’app Apple TV, preinstallata su iPhone, iPad, Apple TV e iPod touch; a breve, sarà disponibile sui Mac con macOS Catalina. L’app Apple TV è disponibile su alcune smart TV Samsung e arriverà anche sulle piattaforme Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony e Vizio. Gli utenti iscriversi e guardare Apple TV+ anche dal sito tv.apple.com.

Sono quindi disponibili i trailer e viene data l’opzione di aggiungere le serie di Apple TV+ alla sezione In coda dell’app Apple TV per ricevere la notifica non appena sono rilasciati nuovi episodi. Apple TV+ è uno dei nuovi servizi della multinazionale di Cupertino che va ad aggiungersi a Apple Arcade, il primo servizio di gaming in abbonamento con oltre 100 nuovi giochi, Apple News+ che mette a disposizione oltre 300 riviste, giornali e magazine digitali sull’app Apple News, Apple Music che offre oltre 50 milioni di brani, migliaia di playlist e contenuti selezionati.

Ecco poi Apple Card, un nuovo tipo di carta di credito creato da Apple e progettato per aiutare a gestire i pagamenti, e Apple Pay, il sistema di pagamento contactless mobile che consente di effettuare transazioni di pagamento dai dispositivi Apple.