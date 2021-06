C’è solo l’imbarazzo della scelta tra le numerose pittaforme di streaming attraverso cui vedere film e serie, ma anche spettacoli ed eventi sportivi. Anche nel caso di Timvision, Now e Apple TV+, la tendenza prevalente è di privilegiare contenuti originali ed esclusivi. Vediamo meglio contenuti, offerte e prezzi delle tre proposte.

Timvision

Timvision è il servizio di streaming on demand di Tim che prevede una prova gratuita di 30 giorni per poi sottoscrivere un abbonamento mensile a 5 euro. Punto di forza sono alcune serie come The Handmaid’s Tale o American Woman, ma anche l’ampia offerta trasversale che spazia dai film alla varietà di pacchetti.

Oltre all’abbonamento base, gli utenti possono sottoscrivere un pass mensile da 12,99 euro per accedere anche a Netflix e Disney+, da 29,99 euro per accedere anche a Dazn e Now, oppure a 7,99 euro per avere Timvision insieme a Disney+. È prevista la fruizione attraverso un solo device alla volta con lo stesso account. Previsto anche l’utilizzo tramite un decoder dedicato, Timvision Box, che consente di accedere ad alcuni contenuti in 4K.

Now

Now è la piattaforma digitale di streaming on demand di Sky, da cui attinge per proporre il palinsensto di contenuti: film, serie Tv originali e in esclusiva, eventi sportivi e talent show. Oltre a essere fruibile via App, su PC, su Smart Tv e sui vari dispositivi dedicati, il servizio è accessibile anche attraverso uno Smart Stick proprietario da collegare alla Tv, con cui accedere anche ad altre app tra cui Netflix, YouTube, Dazn e Spotify.

L’offerta propone l’acquisto di Pass: quello per entertainment e cinema ha un costo di 14,99 euro mensili, mentre per lo sport è disponibile un giornaliero di 14,99 euro oppure un mensile da 29,99 euro. A ogni pass è possibile associare 4 dispositivi in totale, ma solo 2 possono essere utilizzati in contemporanea, tranne il Pass Sport.

Apple TV+

L’azienda di Cupertino ha inaugurato due anni fa la propria piattaforma di streaming on demand Apple TV+ che offre solo contenuti originali. Il catalogo può contare su oltre 30 serie e una quindicina tra film e documentari. L’abbonamento è preceduto da una settimana di prova gratuita, e prevede il pagamento di una tariffa mensile a 4,99 euro, a cui si affianca un anno di abbonamento acquistando un prodotto Apple.

La visione simultanea con un unico account è disponibile con l’opzione Famiglia, da attivare tramite il proprio profilo iTunes, e copre fino a sei dispositivi. Disponibili anche film a noleggio oppure acquistabili in formato digitale. Apple TV+ è fruibile anche attraverso un set top box dedicato, che supporta gli standard 4K HDR, Dolby Vision e un frame rate fino a 120 Mhz sulle Tv abilitate.