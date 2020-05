Toshiba lancia l’N300 NAS Hard Drive e l’X300 Performance Hard Drive, nelle versioni da 12 TB e 14 TB: si tratta di due nuovi modelli di hard disk interni progettati per equipaggiare NAS, computer e box esterni USB 3 e Thunderbolt. Grazie alla tecnologia a saldatura laser ideata da Toshiba e alla nuova progettazione del case del disco rigido, le unità mantengono l’elio perfettamente sigillato nel drive e offrono in 3.5 pollici una capacità di storage superiore con un consumo di energia inferiore. I modelli da 12 TB e 14 TB hanno una velocità di rotazione di 7.200 rpm e dispongono di un buffer da 256 MB.

Sono equipaggiati con la tecnologia Toshiba Stable Platter per minimizzare le vibrazioni tramite la stabilizzazione dell’albero di rotazione su entrambi i lati per un più accurato tracciamento e una massimizzazione delle prestazioni durante le operazioni di lettura e scrittura. I modelli N300 sono altamente scalabili per adattarsi alle configurazioni NAS, sono dotati di sensori di vibrazione rotazionale (RV), e supportano carichi di lavoro fino a 260 MB al secondo per il 14 TB e fino a 253 MB al secondo per il 12 TB.

Toshiba N300 NAS Hard Drive e Toshiba X300 Performance Hard Drive

La linea N300 è progettata per applicazioni in sistemi di NAS personali ad alte prestazioni, home office e piccole imprese per sistemi RAID scalabili. È ottimizzata secondo gli standard di performance, affidabilità e resistenza per le applicazioni di storage ad elevata capacità 24/7 e tutte le soluzioni di questa linea hanno una garanzia di 3 anni.

La serie X300 offre performance eccellenti e un’ampia capacità per applicazioni creative e professionali di graphic design, animazione, foto e video editing e PC gaming. Con capienza fino a 14TB, i nuovi hard disk permettono lo storage e l’accesso anche alle più aggiornate gaming library. I nuovi modelli da 12 TB e 14 TB sono hard disk all’elio (helium-sealed) che offrono in 3.5 pollici una capacità di storage superiore con un consumo di energia inferiore. La tecnologia a saldatura laser di Toshiba e la progettazione del case del disco rigido mantengono l’elio perfettamente sigillato nel drive.

Come spiegato da Larry Martinez-Palomo, General Manager, Business Unit HDD, di Toshiba Electronics Europe Unit, Toshiba mantiene la sua posizione di innovatore nel campo dello storage grazie a una tecnologia avanzata che permette affidabilità ed efficienza energetica, insieme ad una migliore performance e capacità di storage di questi drive.