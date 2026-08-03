. Questa rinnovata spinta deriva dall’esplosione della domanda di capacità di calcolo e di memoria avanzata per data center, robotica, cloud e sistemi autonomi, che spinge governi e imprese a stringere

una vera e propria corsa globale alla produzione e al controllo dei chip di memoria destinati all’intelligenza artificiale (IA), ridefinendo rapporti di forza e priorità tra i principali attori internazionali.

Gli accordi tra Samsung, SK Hynix e le Big Tech USA: numeri, protagonisti e obiettivi

I giganti sudcoreani dei semiconduttori stanno ridefinendo gli scenari globali attraverso una serie di maxi-intese con le società statunitensi dell’IA e del cloud. Nell’ambito del recente vertice di San Francisco, sono stati annunciati accordi per un valore complessivo di 950 miliardi di dollari. Di questa cifra, SK Group (con la controllata SK Hynix) ha presentato contratti che ammonterebbero a circa 750 miliardi, con oltre 500 miliardi destinati a forniture per Nvidia, vero motore dell’avanzata IA. A ciò si aggiunge un memorandum di intesa tra Samsung Electronics e Broadcom per forniture sino a 200 miliardi, incentrato su memoria di nuova generazione e servizi di manifattura avanzata.

SK Hynix si avvia a rifornire Nvidia, OpenAI e Anthropic di soluzioni HBM e DRAM, rispondendo alla crescente esigenza di capacità per addestramento e deploy di intelligenze artificiali avanzate

si avvia a rifornire Nvidia, OpenAI e Anthropic di soluzioni HBM e DRAM, rispondendo alla crescente esigenza di capacità per addestramento e deploy di intelligenze artificiali avanzate Samsung si focalizza sulla collaborazione con Broadcom per chip di memoria, fonderia sotto i 2 nanometri e packaging innovativo, con prodotti destinati al mercato IA globale

si focalizza sulla collaborazione con Broadcom per chip di memoria, fonderia sotto i 2 nanometri e packaging innovativo, con prodotti destinati al mercato IA globale SK Telecom investirà nella costruzione di data center avanzati alimentati dai chip di nuova generazione, il cui primo sito sarà operativo entro il 2027

Naver, Doosan e Hyundai Motor Group si preparano a integrare tecnologie AI in settori trasversali, dalla robotica alla mobilità autonoma

Le parti coinvolte non si fermano alle semplici forniture: si punta a una co-innovazione estesa, che include progettazione condivisa, sviluppo di nuovi materiali, gestione dell’intero ciclo di vita dei semiconduttori e, soprattutto, la garanzia a lungo termine di approvvigionamenti su scala globale.

Il presidente Lee Jae Myung ha sottolineato come questa offensiva commerciale rappresenti una “salda dichiarazione d’intenti” tra industrie coreane e laboratori statunitensi. Tuttavia, molti degli accordi sono formalizzati come memorandum of understanding: una scelta che garantisce flessibilità e rapidità d’azione ma implica che la competitività futura dipenda dall’effettivo consolidamento di queste intese in contratti esecutivi, in uno scenario che resta estremamente dinamico e aperto a nuove alleanze.

Il ruolo strategico dei chip di memoria avanzati per l’IA: HBM, DRAM e innovazione tecnologica

Il cuore di questi accordi ruota attorno a tecnologie di memoria all’avanguardia, capaci di sostenere le prestazioni richieste dai moderni sistemi IA. Fra queste, una posizione dominante è occupata dalla HBM – High Bandwidth Memory – che offre throughput eccezionali e bassissime latenze, architettura progettata per acceleratori grafici (GPU), data center AI e soluzioni cloud ad altissima intensità di calcolo.

Questa generazione di memory chip è anche la causa di un riposizionamento delle capacità produttive dei tre maggiori operatori globali (Samsung, SK Hynix, Micron), che stanno spostando risorse e investimenti dalla DRAM tradizionale alla HBM e a memorie per specifiche applicazioni AI. Un wafer destinato a HBM, infatti, può rendere fino a cinque volte di più rispetto alla produzione di memoria DDR5 per l’elettronica consumer.

Non meno significativi sono gli investimenti in DRAM di nuova generazione e soluzioni NAND avanzate, con focus su densità, velocità di trasferimento e affidabilità dei dati. Secondo recenti dichiarazioni dei manager degli operatori coreani, il rapido esaurimento delle scorte e la difficoltà di espandere la capacità produttiva renderanno questa tecnologia la chiave di volta della supremazia AI fino al 2030 e oltre.

La HBM4 si prepara a equipaggiare i nuovi data center dedicati all’intelligenza artificiale, promettendo efficienza energetica e scalabilità

si prepara a equipaggiare i nuovi data center dedicati all’intelligenza artificiale, promettendo efficienza energetica e scalabilità Avanzamenti nelle tecniche di packaging e processi sotto i 2 nanometri garantiranno soluzioni sempre più compatte e performanti

Nell’ottica EEAT, queste innovazioni si fondano su decenni di leadership, esperienza manifatturiera certificata e investimenti continui in ricerca e sviluppo, consolidando la reputazione industriale degli operatori coinvolti e assicurando l’affidabilità dei prodotti ai partner internazionali.

Implicazioni per il mercato globale: prezzi, carenze e impatto sui consumatori

Le intese siglate tra aziende sudcoreane e Big Tech americane producono effetti diretti non solo sui grandi operatori ma anche sull’intero mercato, con ripercussioni sui prezzi delle memorie e disponibilità per il pubblico consumer. L’elevata redditività dei wafer HBM sta inducendo le aziende a destinare meno risorse alla memoria tradizionale ed SSD, con impatto concreto sulla disponibilità di componenti per PC, smartphone e dispositivi personali.

Secondo i dati più recenti:

Prezzo degli SSD da 1 TB : raddoppiato da circa 40 a quasi 80 euro tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026

: raddoppiato da circa 40 a quasi 80 euro tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 Contratti DRAM : aumento superiore al 90% in un solo trimestre osservato nel medesimo periodo

: aumento superiore al 90% in un solo trimestre osservato nel medesimo periodo Carenza strutturale: SK Hynix ha dichiarato esaurite le scorte del 2026 già nell’ottobre 2025 e prevede che la difficile situazione durerà almeno fino al 2030

Queste dinamiche si traducono in una pressione sui prezzi al dettaglio e in una scarsità che, secondo analisti del settore come IDC e Kiwoom Securities, perdurerà anche oltre l’attuale fase di contrazione della domanda. Nel frattempo, il mercato azionario sudcoreano, come testimoniato dall’indice Kospi, ha registrato forti oscillazioni, riflettendo la tensione tra attese di forti utili nelle memorie AI e volatilità legata alle decisioni dei grandi investitori globali.

Inoltre, il trasferimento di capacità produttiva verso memorie avanzate crea barriere competitive ulteriori: chi non si è assicurato forniture stabili rischia di trovarsi svantaggiato per tutto il prossimo decennio, mentre le società siglatarie degli accordi potranno contare su una posizione di vantaggio. In questa prospettiva, anche i consumatori comuni, pur lontani dall’ecosistema AI professionale, vengono influenzati attraverso l’aumento dei prezzi e la disponibilità ridotta di componenti per l’elettronica di consumo.

La corsa tra Corea del Sud, USA e Cina: alleanze, competizione e scenari futuri

L’asse Seoul-Silicon Valley salda con questi accordi il predominio mondiale sulla fornitura di chip di memoria per l’intelligenza artificiale, mentre la Cina lavora a soluzioni alternative e valuta misure restrittive sull’export di modelli IA e chip. In parallelo, colossi come Alibaba e ByteDance studiano strategie per rafforzare l’indipendenza tecnologica nazionale e mitigare le tensioni commerciali.

Il contesto regolatorio internazionale si fa più rigoroso, con potenziali restrizioni all’utilizzo o vendita di semiconduttori avanzati tra Paesi con interessi divergenti. Le autorità USA hanno già minacciato misure sanzionatorie contro l’estrazione illecita di proprietà intellettuale e il trasferimento non autorizzato di tecnologia, mentre la Corea del Sud intraprende un’agenda diplomatica e commerciale orientata alla protezione dei propri leader industriali.

I prossimi anni vedranno:

Una competizione serrata per le capacità produttive di memoria avanzata e per la supremazia nei data center IA

di memoria avanzata e per la supremazia nei data center IA Una progressiva divergenza tra le traiettorie tecnologiche di USA, Corea del Sud ed Europa da una parte, e Cina dall’altra

di USA, Corea del Sud ed Europa da una parte, e Cina dall’altra L’espansione di accordi tra società di semiconduttori e start-up dell’AI per progettare chip proprietari, secondo alcune indiscrezioni confermate da Reuters

Il rafforzamento delle barriere non soltanto commerciali ma tecnologiche, in cui la rapidità nel garantire la disponibilità di HBM, DRAM e packaging avanzato farà la differenza

In sintesi, il quadro geoindustriale restituisce il ritratto di un’industria che, sulla scorta delle alleanze tra Corea, USA e le principali Big Tech, plasma la corsa globale all’intelligenza artificiale nelle arene dei board asiatici e californiani, lasciando aperta la sfida per una leadership che coinvolge economie, utenti e mercati in ogni angolo del mondo.