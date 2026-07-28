a prezzi estremamente competitivi, spesso importati direttamente dalla Cina e da altri paesi asiatici. L’attrattiva di offerte vantaggiose, combinata a una gestione logistica sempre più efficiente, ha abbattuto gran parte delle barriere per i consumatori italiani. Tuttavia,

Indagini e sanzioni UE: cosa rischiano AliExpress, Temu e Shein

L’Unione Europea ha intensificato il monitoraggio su AliExpress, Temu e Shein a causa della crescente presenza di articoli non conformi e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Queste piattaforme sono state inserite tra le Very Large Online Platforms (VLOP) secondo il Digital Services Act (DSA), che impone obblighi più stringenti. In caso di mancata attuazione di efficaci controlli, le sanzioni previste possono raggiungere fino al 6% del fatturato globale; per Temu si tratta di potenziali penalità di diversi miliardi di euro.

Recenti indagini europee, come il “mystery shopping” condotto dalle autorità di Bruxelles, hanno evidenziato la presenza su Temu e Shein di caricabatterie USB privi di marcatura CE, giocattoli con sostanze chimiche fuori norma e cosmetici contenenti ingredienti vietati. Shein, ad esempio, è stata sanzionata in Francia per 40 milioni di euro a causa di pratiche commerciali scorrette e prodotti fuorilegge. AliExpress, seppur coinvolta in misura leggermente inferiore nelle cronache recenti rispetto alle due concorrenti, è oggetto di analisi mirate su specifiche categorie merceologiche, come elettronica e accessori.

La Commissione Europea valuta inoltre ulteriori interventi regolatori: uno dei punti più discussi è la possibile rimozione della soglia di esenzione dai dazi doganali (150 euro), allo scopo di frenare i volumi massicci di spedizioni di basso valore. Nel 2024, sono stati introdotti 4,6 miliardi di pacchi sotto questa soglia, con impatti rilevanti sulla sicurezza dei consumatori, sull’economia locale e sugli standard del mercato interno. Diversi paesi europei chiedono a gran voce la creazione di un’autorità doganale unificata, per rafforzare le verifiche e la tracciabilità.

Le categorie di prodotti più a rischio: giocattoli, cosmetici, elettronica e accessori

Sempre più rapporti delle autorità competenti evidenziano come alcuni prodotti acquistati su queste piattaforme siano particolarmente esposti a criticità rilevanti in termini di sicurezza e conformità. Le aree maggiormente sotto osservazione sono:

Giocattoli per bambini (soprattutto per minori di 3 anni): test di laboratorio hanno rilevato facilmente la presenza di piccoli componenti staccabili che possono causare soffocamento, materiali rumorosi oltre la soglia di sicurezza, eccesso di FTALATI e formaldeide. Su 27 prodotti testati, solo uno era pienamente conforme.

(soprattutto per minori di 3 anni): test di laboratorio hanno rilevato facilmente la presenza di che possono causare soffocamento, materiali rumorosi oltre la soglia di sicurezza, eccesso di FTALATI e formaldeide. Su 27 prodotti testati, solo uno era pienamente conforme. Cosmetici : numerose partite sono risultate positive per la presenza di sostanze vietate nell’UE come butylphenyl methylpropional (rischi per fertilità e sviluppo fetale), piombo e altre sostanze tossiche. Questi ingredienti possono provocare reazioni allergiche , danni neurologici o effetti a lungo termine.

: numerose partite sono risultate positive per la presenza di sostanze vietate nell’UE come butylphenyl methylpropional (rischi per fertilità e sviluppo fetale), piombo e altre sostanze tossiche. Questi ingredienti possono provocare , danni neurologici o effetti a lungo termine. Elettronica di consumo : caricabatterie, adattatori, power bank e altri dispositivi spesso mancano di marcature CE e seguono standard di sicurezza inferiori. Sono frequenti casi di surriscaldamenti oltre i 100°C e rischio di scosse o incendi domestici. Nel 95% dei casi testati le certificazioni erano assenti o incomplete.

: caricabatterie, adattatori, power bank e altri dispositivi spesso mancano di e seguono standard di sicurezza inferiori. Sono frequenti casi di surriscaldamenti oltre i 100°C e rischio di scosse o incendi domestici. Nel 95% dei casi testati le certificazioni erano assenti o incomplete. Accessori e bigiotteria: collane, bracciali e orologi low cost hanno mostrato livelli eccessivi di cadmio e nichel, noti cancerogeni. Esemplare il caso di una collana contenente 8.500 volte il limite consentito.

I consumatori sono spesso attratti dal prezzo, ma sottovalutano le differenze di controllo e standard produttivi, generando un flusso continuo di ordini per articoli che non sarebbero commercializzabili in negozi fisici europei.

I principali pericoli per la salute e la sicurezza dei consumatori italiani

Le analisi degli articoli acquistati su queste piattaforme hanno fatto emergere pericoli concreti che vanno ben oltre il semplice rischio di difettosità. I rischi possono essere distinti per categoria di prodotto:

Giocattoli: rischi di soffocamento, ingestione, perdita uditiva . Sono stati documentati casi di ciucci decorati privi dei fori regolamentari o con perline staccabili, eccessiva rumorosità (oltre 115 dB), vani batterie facilmente accessibili e pezzi piccoli che si staccano senza sforzo. In un test, più del 95% dei campioni era pericoloso per bambini in tenera età.

. Sono stati documentati casi di ciucci decorati privi dei fori regolamentari o con perline staccabili, eccessiva rumorosità (oltre 115 dB), vani batterie facilmente accessibili e pezzi piccoli che si staccano senza sforzo. In un test, più del 95% dei campioni era pericoloso per bambini in tenera età. Cosmetici: allergie, tossicità cronica, interferenza endocrina . La presenza di sostanze come ftalati, formaldeide e piombo, oltrepassa di gran lunga i limiti previsti dal Regolamento REACH. Un utilizzo continuativo espone a rischi seri, dai disturbi della fertilità a patologie neurologiche e dermatologiche.

. La presenza di sostanze come ftalati, formaldeide e piombo, oltrepassa di gran lunga i limiti previsti dal Regolamento REACH. Un utilizzo continuativo espone a rischi seri, dai disturbi della fertilità a patologie neurologiche e dermatologiche. Elettronica: ustioni, incendi, folgorazione . Caricabatterie USB e altri dispositivi privi di controlli possono surriscaldarsi rapidamente, rompersi o creare archi elettrici, con potenziali danni sia alle persone che agli ambienti domestici. Più della metà dei dispositivi testati ha superato i limiti di temperatura previsti dalla normativa.

. Caricabatterie USB e altri dispositivi privi di controlli possono surriscaldarsi rapidamente, rompersi o creare archi elettrici, con potenziali danni sia alle persone che agli ambienti domestici. Più della metà dei dispositivi testati ha superato i limiti di temperatura previsti dalla normativa. Bigiotteria: esposizione a metalli pesanti. Cadmio e nichel, spesso rilevati in accessori low cost, sono associati a rischi cancerogeni e intossicazioni progressive.

Oltre alle criticità sanitarie dirette, si sommano questioni di concorrenza sleale e disparità normativa: i prodotti che eludono i controlli doganali mettono sotto pressione produttori e distributori locali, condizionando l’intero sistema di tutela della salute pubblica italiana.

Perché questi prodotti sfuggono ai controlli: lacune nelle normative e nei controlli doganali

Il fenomeno della circolazione di articoli non conformi tramite e-commerce trova origine in diverse criticità strutturali a livello europeo:

Volume dei pacchi di basso valore : centinaia di milioni di piccoli pacchi entrano nei paesi UE ogni mese, spesso dichiarati come “gift” o exploitando la soglia di esenzione daziaria. Il controllo di ogni spedizione è materialmente impraticabile.

: centinaia di milioni di piccoli pacchi entrano nei paesi UE ogni mese, spesso dichiarati come “gift” o exploitando la soglia di esenzione daziaria. Il controllo di ogni spedizione è materialmente impraticabile. Catena logistica distribuita : le piattaforme sono rivenditrici di prodotti di terzi, difficilmente individuabili o perseguibili per eventuali violazioni.

: le piattaforme sono rivenditrici di prodotti di terzi, difficilmente individuabili o perseguibili per eventuali violazioni. Normative eterogenee : le leggi tra stati membri non sempre sono armonizzate, creando “zone grigie” facili da sfruttare per chi opera extra-UE.

: le leggi tra stati membri non sempre sono armonizzate, creando “zone grigie” facili da sfruttare per chi opera extra-UE. Ritardi nella risposta regolatoria: la crescita dei marketplace è stata più rapida dell’adattamento delle istituzioni di controllo, e la rimozione post-vendita dei prodotti pericolosi è spesso tardiva rispetto alla reale esposizione del consumatore finale.

Le soluzioni discusse includono rafforzamento del Digital Services Act, unificazione delle banche dati doganali e maggiore cooperazione internazionale.

Come riconoscere i prodotti non conformi e tutelarsi negli acquisti

Acquisire maggiore consapevolezza sui rischi è essenziale per la tutela personale. Esistono strumenti e segnali utili per minimizzare i pericoli:

Verifica delle marcature obbligatorie : la presenza del marchio CE su giocattoli ed elettronica è un requisito legale; la mancanza può far sospettare irregolarità.

: la presenza del marchio CE su giocattoli ed elettronica è un requisito legale; la mancanza può far sospettare irregolarità. Controllo delle etichette e ingredienti : per abbigliamento, accessori, cosmetici, le informazioni devono essere complete e conformi alla normativa europea.

: per abbigliamento, accessori, cosmetici, le informazioni devono essere complete e conformi alla normativa europea. Valutazione del venditore : laddove possibile, privilegiare venditori professionali registrati in UE o con feedback certificati.

: laddove possibile, privilegiare venditori professionali registrati in UE o con feedback certificati. Diffidenza verso offerte eccessivamente vantaggiose : prezzi troppo bassi, promozioni “a tempo” e assenza di informazioni dettagliate sono spesso segnali d’allarme.

: prezzi troppo bassi, promozioni “a tempo” e assenza di informazioni dettagliate sono spesso segnali d’allarme. Sistemi di pagamento tracciabili : preferire metodi che garantiscano la possibilità di rimborso e contestazione.

: preferire metodi che garantiscano la possibilità di rimborso e contestazione. Ricorso alle piattaforme di segnalazione: per prodotti sospetti o dannosi, è attivo il sistema Safety Gate a livello europeo e gli sportelli delle principali associazioni dei consumatori in Italia.

La responsabilità rimane condivisa tra piattaforme, operatori e acquirenti: la trasparenza nelle informazioni e la rapidità nella rimozione dal mercato dei prodotti segnalati restano punti chiave sul piano della prevenzione individuale e collettiva.

Conseguenze economiche, sociali e ambientali della diffusione di prodotti pericolosi

L’ingresso incontrollato di articoli non conformi genera impatti trasversali che vanno ben oltre la dimensione individuale:

Erosione della competitività dei produttori e distributori europei , costretti a sostenere costi aggiuntivi per le certificazioni e la conformità, mentre i marketplace extra-UE eludono questi oneri vendendo prodotti a prezzi stracciati.

, costretti a sostenere costi aggiuntivi per le certificazioni e la conformità, mentre i marketplace extra-UE eludono questi oneri vendendo prodotti a prezzi stracciati. Crescita del volume di rifiuti : la durata ridotta di articoli di qualità scadente alimenta il fenomeno della produzione di rifiuti, aggravando la crisi ambientale legata al settore moda, elettronica e giocattoli.

: la durata ridotta di articoli di qualità scadente alimenta il fenomeno della produzione di rifiuti, aggravando la crisi ambientale legata al settore moda, elettronica e giocattoli. Rischi occupazionali : la diffusione di pratiche sleali, dall’evasione fiscale allo sfruttamento nelle fabbriche d’origine, esercita una pressione crescente su sistemi occupazionali regolati.

: la diffusione di pratiche sleali, dall’evasione fiscale allo sfruttamento nelle fabbriche d’origine, esercita una pressione crescente su sistemi occupazionali regolati. Conseguenze sanitarie indirette: prodotti tossici o difettosi determinano spese sanitarie aggiuntive e costi sociali per lo Stato e le famiglie coinvolte.

L’equilibrio tra convenienza, sicurezza e sostenibilità rappresenta la nuova sfida per i consumatori italiani: una riflessione condivisa che coinvolge istituzioni, aziende e, soprattutto, chi sceglie cosa portare nelle proprie case attraverso i marketplace digitali internazionali.