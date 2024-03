Quando un’azienda emette fattura per un prodotto o servizio reso, diventa creditore del suo cliente che, fintanto che non ha pagato la fattura, è suo debitore. Il primo ha quindi un diritto sul secondo in relazione al credito esistente del cliente.

Se non viene pagato alla scadenza, si rende allora necessario procedere al suo recupero, vale a dire utilizzare mezzi diversi per indurre un debitore a saldare un debito scaduto.

Servizio recupero crediti, quanto costa

Molte aziende devono far fronte a ritardi nei pagamenti e potrebbero aver bisogno, a un certo punto, di supporto per la riscossione dei debiti non pagati. Il recupero è regolato dalla legge. Può quindi essere avviato solo a determinate condizioni. Il debito dovuto è certo, vale a dire che non può assolutamente essere contestato dal debitore. I termini di pagamento sono chiaramente indicati su tutti i documenti commerciali: contratti, preventivi, fatture.

La data di scadenza è specificata sulla fattura. Il debito non è stato saldato alla scadenza. Il termine di prescrizione non è superato, pena la sua invocazione da parte del debitore. Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, è quindi possibile avviare una procedura di recupero crediti dopo la scadenza del termine di pagamento concordato. Le norme in vigore fissano limiti massimi del costo del servizio di recupero credito. Quello massimo per l’attivazione di una pratica è di 49 euro. Ma se ci sono più crediti da recuperare, l’impegno di spesa cala fino a 19 euro.

Tutte le aziende devono adottare un rigoroso follow-up della loro gestione della liquidità al fine di renderla resiliente di fronte a eventi imprevisti. Occorre quindi essere metodici e procedere al recupero il giorno successivo alla scadenza. Infatti, più si ritarda nel richiedere il pagamento di una fattura, più è probabile che si possa recuperare il debito con difficoltà.

Tuttavia, questo processo verrà eseguito in due fasi. La riscossione amichevole consiste nel contattare il proprio debitore con vari mezzi per ottenere il pagamento del debito. Le modalità possono variare ma hanno tutte lo stesso obiettivo: fare pagare il più velocemente possibile.

Quando il recupero bonario rimane infruttuoso, è necessario adire i tribunali competenti. In questo caso è indispensabile farsi accompagnare da un professionista legale o da una società specializzata per determinare la procedura più opportuna da avviare e per ottenere, se necessario, sanzioni per il ritardo. L’ingiunzione di pagamento è la soluzione più utilizzata nei procedimenti giudiziari, essendo poco costosa, semplice e veloce da utilizzare.

Problemi pagamento per fatture insolute

Per evitare il più possibile problemi di pagamento, una società può decidere di stipulare un contratto di factoring. In alcuni casi, limita i ritardi di pagamento, le diffide e le infinite procedure legali. Il principio del factoring è abbastanza semplice. Un’azienda vende un prodotto o un servizio a pagamento. Quindi cede tale credito ad un istituto finanziario che, a sua volta, gli paga una parte dell’importo fatturato. All’atto della vendita della fattura, l’impresa deve rimettere al factor le fatture ancora da pagare accompagnate da ricevuta sostitutiva.

Il cosiddetto factor acquista le fatture in due rate separate: un primo anticipo che costituisce il pagamento principale e il saldo una volta che la fattura è stata pagata. L’anticipo può coprire fino al 90% della fattura e viene depositato sul conto bancario dell’azienda non appena la fattura viene presa in carico.

L’importo o il tasso dell’anticipo varia a seconda del settore di attività dell’azienda. Il factor utilizza il saldo della fattura per costituire un fondo di garanzia destinato a coprire eventuali fatture non pagate. Una volta che il cliente ha pagato la fattura, il factor effettua un secondo pagamento a copertura del restante 10%. La maggior parte delle volte, deduce da questo pagamento una parte delle commissioni negoziate nel contratto.