Cresce il numero degli smartwatch venduti (anche se non decolla) ed è facile intuirne le ragioni: la capacità di garantire le funzioni essenziali di un orologio con le innovazioni tecnologiche. E il tutto con l’opzione sempre più fondamentale di sincronizzazione con lo smartphone per tenere sotto controllo messaggi, chiamate e notifiche. Vediamo quali sono i migliori modelli consigliati per il mese di febbraio 2020.

Garmin Fenix 6

Una piccola bussola che riesce a offrire il massimo grado di sicurezza durante l’allenamento e nei percorsi particolarmente ostici. Garmin Fenix 6 consente infatti di monitorare le pulsazioni del cuore. Ecco quindi la fotocamera che permette di effettuare degli scatti di panorami e momenti particolari. Lo smartwatch è compatibile con gli smartphone Android o iPhone.

Huawei Smartwatch Watch GT 2

Huawei Smartwatch Watch GT 2 è adatto a chi pratica l’attività fisica grazie alla presenza di 15 programmi di allenamento tutti differenti tra di loro e allo stesso tempo permette di mantenere sotto controllo ogni singolo parametro dello sforzo compiuto, prevenendo quindi potenziali malori. Questo modello è dotato del classico quadrante con lancette, che consente di controllare l’orario nel modo tradizionale. E non manca la connessione bluetooth con il proprio smartphone, che non necessariamente deve essere un modello Huawei. Di conseguenza è uno smartwatch pratico che rende la tecnologia indossabile piacevole da utilizzare.

Amazfit GTR 4

Elegante e pratico da utilizzare, Amazfit GTR 4 si caratterizza per durata della batteria. Che l’accessorio venga utilizzato in modo classico oppure che venga sfruttato nelle sue funzioni, l’autonomia di circa 24 giorni. Ecco quindi le funzioni smart come l’allenatore virtuale, che permette di dare il massimo durante la sessione d’allenamento, la bussola e la possibilità di rispondere alle chiamate.

Asus VivoWatch

Anche Asus punta su un health tracker che fornisce un monitoraggio 24 ore su 24 della pressione sanguigna e un’analisi accurata dei principali parametri di salute: frequenza cardiaca, sonno, attività, esercizio e livello di stress. Monitora pure le performance di allenamento e ha una batteria da 28 giorni.