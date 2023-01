TikTok è un’applicazione di social media che consente agli utenti di creare e condividere video brevi, solitamente accompagnati da musica o effetti sonori. Gli utenti possono creare video utilizzando filtri, effetti speciali e testi animati, e possono anche modificare la velocità, la direzione e l’effetto di trasformazione dei video.

Per utilizzare TikTok, gli utenti devono prima scaricare l’app e creare un account. Una volta effettuato l’accesso, gli utenti possono iniziare a creare e condividere i propri video, seguire gli account degli utenti che li interessano e interagire con i video degli altri utenti, tramite mi piace, commenti o condivisione.

Parental control su TikTok: come attivarlo

TikTok ha un algoritmo basato sugli interessi degli utenti e sui video che guardano, e mostra video in base ai contenuti che gli utenti hanno visualizzato e interagito in precedenza. L’applicazione ha anche una funzione di messaggistica privata dove gli utenti possono chattare con gli amici e condividere video privati.

TikTok offre una funzione di controllo parentale per aiutare i genitori a monitorare l’utilizzo dell’app da parte dei propri figli. Ecco i passi per attivare il parental control su TikTok:

aprire l’app TikTok sul dispositivo

toccare l’icona del profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo

toccare i tre puntini nell’angolo in alto a destra dello schermo

toccare “Impostazioni e privacy”

toccare “Privacy e sicurezza”

toccare “Controllo genitori”

inserire la data di nascita per confermare che si è un genitore o un tutore legale

Arrivati a questo punto bisogno attivare le opzioni di controllo parentale desiderate, tra cui:

limiti di tempo di utilizzo: ti permette di impostare limiti di tempo per l’utilizzo dell’app

restrizioni di contenuti: ti permette di impostare restrizioni per il contenuto in base all’età

filtro contenuti: ti permette di filtrare i contenuti inappropriati

notifiche di attività: ti permette di ricevere notifiche sull’utilizzo dell’app da parte dei tuoi figli

Infine, toccare “Salva” per salvare le impostazioni del controllo parentale. Per avere maggiore sicurezza, è importante utilizzare una password per proteggere l’accesso all’app e monitorare costantemente l’utilizzo dell’app da parte dei propri figli.

Quanto è sicuro TikTok

TikTok è un’app di social media molto popolare, ma ci sono state preoccupazioni per la sicurezza dei dati degli utenti. Come abbiamo visto, TikTok ha implementato misure per proteggere i dati degli utenti, come la crittografia dei dati e la possibilità per gli utenti di controllare le loro impostazioni di privacy.

Tuttavia, gli utenti dovrebbero essere consapevoli dei rischi e utilizzare l’app con precauzione, ad esempio evitando di condividere informazioni personali o private sulla piattaforma.