Disponibile anche in Italia Jet Bot Ai+, il robot aspirapolvere Samsung dotato di intelligenza artificiale che elimina lo sporco, riconosce mobili e oggetti anche di piccole dimensioni, fino a 1 cm, e permette di controllare l’ambiente domestico e la pulizia da remoto. Jet Bot Ai+ è il primo e unico robot aspirapolvere dotato di processore Intel che alimenta la sua tecnologia Jet Ai Object Recognition, rendendolo più preciso e veloce nell’individuare oggetti sul pavimento, distinguere mobili o elettrodomestici e capendo quanto si può avvicinare ad essi per pulire con accuratezza evitando l’impatto.

L’intelligenza artificiale alla base del Jet Bot Ai+

Jet Bot Ai+ integra un sensore LiDAR, la stessa tecnologia utilizzata nel mondo dell’auto per la guida autonoma, che individua la posizione precisa del robot e scansiona ripetutamente la stanza per acquisire informazioni sulle distanze: una funzione importante che risolve il problema della pulizia di ambienti poco illuminati.

Il sensore 3D Ai scansiona accuratamente un’ampia area per evitare oggetti piccoli e difficili da rilevare sul pavimento. La sua telecamera è un occhio vigile: con una profondità 3D, equivalente a 256.000 sensori di distanza, rileva ostacoli fino a 1 cm di dimensione. Jet Bot Ai+ è in grado di riconoscere oggetti fragili come bicchieri di vetro e cavi elettrici che potrebbero impigliarsi al suo interno, o anche materia organica: li evita o vi si avvicina quanto basta per pulire senza sfiorarli.

Con la funzione Select & Go, Jet Bot Ai+ riconosce le stanze e seleziona quelle da pulire, procedendo stanza per stanzaGrazie all’App SmartThings è possibile impostare no-go zone per segnalare aree vietate al dispositivo. L’andamento delle pulizie di Jet Bot Ai+ può essere monitorato anche da remoto, sempre tramite SmartThings, e il robot è compatibile con i principali assistenti vocali.

Il suo motore Digital Inverter assicura una forza aspirante costante e la struttura multiciclonica di Jet Cyclone si combina con un sistema avanzato di filtraggio a 5 strati: quando l’aria entra, la griglia in maglia metallica trattiene le particelle di polvere più grossolane, poi Jet Cyclone, il filtro in spugna e il microfiltro catturano la polvere, e infine il filtro per le polveri sottili trattiene il 99,999% delle polveri sottili e allergeni, comprese le particelle di appena 0,5~4,2 µm, restituendo aria pulita.

Jet Bot Ai+ è un dispositivo intelligente, che grazie alla funzione Intelligent Power Control identifica il tipo di superficie e la quantità di polvere, regolando automaticamente la forza aspirante in base alle necessità. Dopo la pulizia, il robot torna automaticamente alla propria base di ricarica con Clean Station integrata, che svuota il serbatoio della polvere e lo pulisce utilizzando la tecnologia Air Pulse.